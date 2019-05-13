لقبان لجودلفين في سباق جينيز الفرنسي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حققت خيول جودلفين إنجازاً عالميا جديدا يضاف إلى رصيد إنجازات الإسطبل الأزرق العالمي، إذ أحزر "بيرشان كينغ" لقب الـ 2000 جينيز الفرنسي، فيما تمكنت المهرة "كاسيل ليدي" من الظفر بلقب الـ 1000 جينيز الفرنسي، واللذين أقيما على مضمار "لونغشامب" في فرنسا.

ففي سباق الـ 2000 جينيز الفرنسي، تمكن البطل "بيرشان كينغ" من تحقيق اللقب بقيادة الفارس بيير شارل بودو وإشراف المدرب أندريه فابر، مسجلا زمنا قدره 1.38.98 دقيقة وبفارق طول عن الوصيف "شامان".

وفي سباق الـ 1000 جينيز الفرنسي، اقتنصت المهرة "كاسيل ليدي" اللقب بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب هنري اليكس بانتال مسجلة زمنا قدره 1.40.91 دقيقة وبفارق أنف عن الوصيفة "كومس".