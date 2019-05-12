«لونج شامب» يدشن اليوم سباقات كأس رئيس الدولة

المصدر: باريس ــ البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يشهد مضمار لونج شامب الفرنسي العريق في باريس اليوم، انطلاقة المحطات الأوروبية، لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السادسة والعشرين وذلك بالتزامن مع عام التسامح.

وتتجه أنظار العالم إلى المضمار العريق، حيث يشهد انطلاقة سباقات الإمارات جينيز الفرنسي للأمهار 2000 والمهرات 1000 لمسافة 1600م، بمجموع جوائز مليون و100 ألف يورو، والتي تقام برعاية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك للعام الثاني على التوالي في المضمار العريق، الذي استضاف أول سباق بتاريخه عام 1857، والممتدة مسيرته أكثر من 140 عاماً في العاصمة الفرنسية باريس.

شوط رئيس الدولة

وسيتجدد موعد شوط كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمشاركة الأقوياء والنخبة من أجل الصراع على اللقب الغالي في افتتاح محطاته الأوروبية التي تؤكد مكانته الكبيرة في طليعة السباقات الكلاسيكية بدول العالم، ويتنافس على لقب الشوط مجموعة قوية ومتميزة من نخبة الخيول العربية الأصيلة في فرنسا وأوروبا في السباق الذي يقام لمسافة 2000 م ضمن الفئة الأولى والمخصص للأمهار والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمشاركة 7 خيول، وبمجموع جوائز 100 ألف يورو.

ويتقدم المشاركين في الشوط «تيمور» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الذي حاز سموه مؤخراً جائزة لقب أفضل مالك ومربي خيول في فرنسا لعام 2019 في ظل الاهتمام والرعاية الكبيرة التي يوليها سموه بالخيل العربي ودعمه الكبير لخطط إعلاء شأنه بين الأمم، كما سيشارك في الشوط، كل من: خطاب، لايتينغ بولت، روديس دو لوب، طيف، هجريس تن، انوها الميلي.

سباقات جينيز

وتمثل سباقات الإمارات جينيز الفرنسي افتتاحية موسم السباقات الكلاسيكية والأغلى في فرنسا، وسط تنافس متميز لكوكبة ونخبة الخيول الأقوى في أوروبا والعالم، حيث تتنافس بقوتها وسرعتها على ألقاب الشوطين، كما تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً ومتابعة تلفزيونية مباشرة لأكثر من 10 ملايين مشاهد عبر مختلف قارات العالم، بما يمثل قيمة كبيرة ومكانة مرموقة بين السباقات العالمية الشهيرة، ويتضمن الكرنفال الإماراتي الفرنسي 8 أشواط ومن بينها شوطان للجينيز، ويتنافس 12 خيلاً على لقب سباق الإمارات جينيز الفرنسية 2000 للأمهار الذي يقام لمسافة 1600 م بعمر ثلاث سنوات وبجوائز هي الأغلى بقيمة 600 ألف يورو، وذلك على مضمار لونج شامب.

مشاركة قوية

ويشهد السباق مشاركة قوية لخيول الإمارات، بآمال تحقيق المزيد من الانتصارات ودعم مسيرتها الثرية والحافلة بالنجاحات بإنجازات جديدة، حيث يشارك كل من «ميونيشنز» و«بيرشن كينج» من فريق جودلفين، ويقف بيرشن بصدارة الترشيحات والتوقعات للفوز باللقب، حيث لم يخسر في آخر 4 سباقات إلى جانب فوزه بلقب الشوط التحضيري للسباق، وفي المرتبة الثانية لقائمة المرشحين يأتي «شامان» لمالكه الفرنسي وارتيمير امبريال، نتيجة لعدم خسارته في آخر ثلاث مشاركات وفوزه بسباق جروب 3 ضمن مشاركته الأخيرة.

فيما يقف بالمرتبة الثالثة «نيفر نو مور» لمايكل توبور وجون مجنير، ويقام سباق الإمارات جينيز الفرنسي 1000 للمهرات لمسافة 1600 م بمشاركة 10 مهرات، وبقيمة جوائز 500 ألف يورو، حيث يمثل الإمارات في السباق «كاستل ليدي» من فريق جودلفين وتقف بطليعة المرشحين للفوز بالسباق، حيث لديها مشاركتان وفوزان بجانب فوزها بالسباق التحضيري، كما تضم القائمة «كورال بيش» لمايكل توبور وجون مجنير، إذ تملك 6 مشاركات وفوزين، و«ميتا ميتيكيا» لمالكها وارتيمير امبريال ولديها ثلاث مشاركات وانتصار واحد.

رؤية ونهج

تقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة دعماً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لإعلاء الخيل العربي الأصيل وترسيخ مكانته العريقة وأصالته في كافة المضامير العربية والعالمية، وذلك تحت إشراف مباشر من اللجنة العليا المنظمة لسلسلة السباقات برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية «فرانس جالوب».