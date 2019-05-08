كأس الوثبة ستاليونز يجتذب 12 خيلاً في فرنسا اليوم

المصدر: فرنسا - البيان الرياضي

يستضيف مضمار لاتست دو بوش عصر اليوم، فعاليات الجولة السادسة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز بري دجلفور على الساحة الفرنسية، تماشياً مع استراتيجية النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة).

ويأتي تنظيم السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 م، البالغ جائزته 18 ألف يورو، للخيول سن ثلاث سنوات فقط، وتشارك فيه 12 خيلاً تسعى للانطلاق للنجومية في السباقات على الساحتين الفرنسية والعالمية، ويمثل خيول الإمارات في السباق المهر «المجد» لإسطبلات الأصايل الإماراتية في فرنسا بألوان قميص سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وهناك المهرة «المحبوبة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وتنحدر من نسل «مجاني» والفرس «أمان» وتشارك لأول مرة في السباقات.

وعلى صعيد آخر، يشهد مضمار جاكرسرو الرملي بمملكة السويد فعاليات الجولة الأولى من سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1730 م، البالغ جائزته 100 ألف كرونا، وتشارك فيه 8 خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق، ويتصدر الترشيحات الجواد القوي «ماكلان»، الذي خاض 25 سباقاً حقق خلالها 11 انتصاراً والمركز الثاني 5 مرات والثالث 3 مرات، وجمع مكاسب مالية بلغت 997,643 كرونا.