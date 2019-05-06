«هيرموسا» مفاجأة الـ 1000جينيز الإنجليزي

المصدر: Ⅶ متابعة ـ بهاء الدين عطا

فجرت «هيرموسا» لمايكل تابور وديريك سميث المفاجأة بمضمار نيوماركت يوم أمس وذلك بانتزاعها لقب 1000 جينيز الإنجليزي لمسافة الميل للفئة الأولى بقيادة الفارس وايني لوردان وإشراف المدرب إيدن أو برين. مسجلة زمناً قدره 1.30.89 دقيقة بفارق طول عن «ليدي كايا» بقيادة روبي كولجان فيما جاءت «قبالة» في المركز الثالث بقيادة ديفيد ايجان.

وواصلت خيول الإمارات تألقها بمضمار نيوماركت حيث سجلت رباعية بواسطة «وورث ويتينغ» لسيف الكتبي و«أون ذا وارباث» لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي، ونالت «مقصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب بريتي «بوللي سيتيكس». وكان «نايف رود» لمحمد بالعبيدة مسك الختام حيث توج بطلاً للشوط السابع والأخير بجدارة واقتدار.

تألق «وورث ويتينغ»

تألقت المهرة «وورث ويتينغ» لمالكها سيف علي الكتبي وذلك بانتزاعها لقب شوط «شارم سبيريت داهليا ستيكس» لمسافة 1700 متر للفئة الثانية للمهرات والأفراس وذلك بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب ديفيد لانيجان مسجلة زمنا قدره 1.51.27 دقيقة بفارق طول عن «نياليتي» بقيادة جوفانينغ وإشراف المدرب مارك جونستون، فيما جاءت «بليسدون بروك» في المركز الثالث بقيادة سين ليفي وإشراف ريتشارد هانون. وعقب ختام الشوط تسلم المدرب ديفيد لانيجان والفارس جيمس دويل جائزة الفوز.

إنجاز لجودلفين

حقق «أون ذا وارباث» إنجازاً لفريق جودلفين خلال السباق وذلك بانتزاعه لقب «لونغ هولز هانديكاب» لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.10.66 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن «سمرقند» لحمد راشد بن غدير بقيادة ديفيد نولان وإشراف ديفيد أوميرا فيما جاء «فلافيوس تيتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة ديفيد ايجان وإشراف روجر فاريان وحل في المركز الرابع «فيكتوري انجيل» لزياد كلداري بقيادة هاري بنتلي وإشراف روبرت كويل.

«مقصد» نجم بريتي ستيكس

خطفت «مقصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الأضواء في الشوط السادس «بريتي بوللي ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل 2000 متر - ليستد - بقيادة الفارس جيم كرولي وإشراف المدرب وليام هاجس مسجلة زمناً قدره 2.5.23 دقيقة بفارق 5 أطوال عن «شامبوليك» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن، فيما جاءت «أي ويل هاف أنوذر» في المركز الثالث بقيادة جاسون واتسون وإشراف مارك جونستون.

«تريت» بطل الخامس

توج «تريت» لشيفلي بارك ستد بطلاً للشوط الخامس لمسافة 1000 متر «هوت ستريك ميدن ستيكس» للخيول عمر سنتين بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب ريتشارد هانون مسجلاً زمناً قدره 59.90 ثانية بفارق طولين وربع الطول عن المرشح الأول «الكتزيكال ستورم» لجودلفين بقيادة ريان مور وإشراف سعيد بن سرور، فيما جاء «باث أوف ثندر» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي.

مسك الختام

تُوّج «نايف رود» لمحمد بالعبيدة بطلاً للشوط السابع والأخير «بريتش ريسينغ هانديكاب» لمسافة الميل وربع الميل بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدرة 2.41.91 دقيقة بفارق 5 أطوال عن «فريسر آيلاند» بقيادة جو فانينغ، وإشراف مارك جونستون، فيما جاء «نيفردو نوثينغ» في المركز الثالث بقيادة أويسن مورفي وإشراف أندرو بالدينج.

شارلي أبلبي: وجهة «أون ذا وارباث» المقبلة مهرجان رويال اسكوت

أعلن المدرب شارلي أبلبي بأن الوجهة المقبلة للبطل «أون ذا وارباث» الفائز بلقب الشوط الثاني يوم أمس سيكون المشاركة في مهرجان رويال اسكوت يونيو المقبل.

وأضاف قائلاً بأنه سعيد للأداء الباهر الذي قدمه البطل في السباق مما يؤكد نجاح فترة الشتاء التي قضاها في دبي ليحقق الفوز في أول تجربة عقب مغادرته دبي إلى إنجلترا.

وأشاد شارلي بالأداء القوي الذي قدمه «أون ذا وارباث» في الشوط رغم مشاركة نخبة قوية من الخيول مؤكداً بأن المستقبل المشرق في انتظاره.

وأضاف بأن المسافة والأرضية كانت مناسبة للبطل لإظهار قوته وجدارته في الشوط.

هاجس: نملك عدة خيارات

أعرب المدرب وليام هاجس عن فخره واعتزازه وسعادته بالمستوى المشرّف الذي ظهرت عليه «مقصد» في سباق «بريتي بوللي ستيكس»، مؤكداً أن هناك خيارات عدة لمشاركاتها المقبلة. وقال هاجس، عقب السباق: «لقد أدهشتني «مقصد»، ولم أكن أتصور أن تقدم هذا العرض الرائع».

«مقصد» مرشحة لسباق الأوكس

أصبحت «مقصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بعد الإنجاز الذي حققته أمس بسباق بريتي بوللي سيتكس من أبرز المرشحات للقب سباق الأوكس الكلاسيكي للمهرات الذي يقام في 31 مايو الجاري بمضمار ابسوم، حيث أصبحت مرشحة بنسبة 5 إلى 1 فيما رشحها وليام هيل للفوز بنسبة 8 إلى 1 للسباق الكلاسيكي بمضمار ابسوم.