قرار «ديربي كنتاكي» يغضب ترامب

المصدر: Ⅶ دبي ـ خالد المهيري

يبدو أن قرار لجنة سباق «ديربي كنتاكي» الذي أقيم فجر أمس على مضمار «شيرشل داونز» بالولايات المتحدة الأمريكية، باستبعاد الجواد «ماكسيمم سكيورتي» المملوك لجاري لي وماري إي ويست رغم احتلاله المركز الأول في السباق، لم يعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت القصة قد بدأت بقرار اللجنة المنظمة لسباق «ديربي كنتاكي» العريق بتجريد «ماكسيمم سكيورتي» من لقب السباق وإحلاله في المركز 17، بسبب التدخل والعرقلة التي أحدثها خلال الشوط المثير في حادثة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق السباق العريق، كما قررت اللجنة المنظمة تتويج «كونتري هاوس» بطلاً للسباق.

القرار لم يعجب الرئيس الأمريكي المتابع للرياضة، إذ غرد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «لم يكن قرار ديربي كنتاكي موفقاً، لقد كان السباق قاسياً والأرضية مبتلة ولكنه شيء يستحق المشاهدة».

وأضاف قائلاً: «الحصان الأفضل لم يفز اليوم ولا حتى من قريب».

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلق بها الرئيس الأمريكي على مجريات سباقات الخيل، ففي العام 2015 خلال حملته الانتخابية للترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الأمريكية 2016، أكد ترامب بأن البطل الأسطوري والمتوج بلقب التاج الثلاثي العام 1973 «سيكريتيات» لم يكن الأفضل على الإطلاق.

مفاجآة مدوية

وبالعودة إلى مجريات السباق فقد توج «كونتري هاوس» بطلاً لسباق ديربي كينتاكي لمسافة الميل وربع الميل بمضمار شيرشل داونز للفئة الأولى والذي أقيم يوم أمس بمشاركة 19 خيلاً بعد انسحاب «هيكل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم و«أوماها بيتش».

ونال «كونتري هاوس» المركز الأول بقيادة الفارس فلافين برات وإشراف وليام موت مسجلاً زمناً قدره 2.3.93 دقيقة بفارق ثلاثة أربع الطول عن «كود أوف أونر» بقيادة جون فالازكويز وإشراف كلاودي ماك غوهي فيما حل «تاسيتوس» للأمير خالد بن عبدالله آل سعود في المركز الثالث بقيادة جوسي أورتير وإشراف وليام موت.

وحل المرشح الأول «امبروبيل» في المركز الرابع بقيادة ايراد أورتيز وإشراف بوب بافيرت.

سباق مثير

ومن جانب آخر احتل «قربان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم المركز الثاني في سباق «أولد فورستر تيرف كلاسيك ستيكس» لمسافة 1800 متر للفئة الأولى وذلك بقيادة الفارس مايك سميث وإشراف المدرب كارين ماكلوغلين، وتوج المهر «بريكس آندمورتر» بطلاً للشوط بقيادة ايراد أورتيز وإشراف شاد براون فيما احتل «كلايد ايميج» المركز الثالث بقيادة لويس سايز وإشراف توماس بوش.

ونال «ديجيتال ايدج» لقب الشوط الأول «اميركان تيرف ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 1700 متر وذلك بقيادة الفارس ايراد اورتيز وإشراف شاد براون بفارق ثلاثة أربع الطول عن «أتريد أوف بلو» بقيادة لويس سايز وإشراف كارين ماكلوغلين فيما جاء «سوشيال بارانويا» في المركز الثالث بقيادة مانويل فرانكو وإشراف تود بلنشر وتلاه في المركز الرابع «سيسميك ويف» للأمير خالد بن عبدالله آل سعود بقيادة جويل روزاريو وإشراف وليام موت.

انتصارات قوية

ونال «مستر موني» لقب «بات داي مايل ستيكس» لمسافة الميل للفئة الثالثة بقيادة جابريل سايزد وإشراف بريت كالهون مسجلاً زمناً قدره 1.35.21 دقيقة بفارق 5 أطوال وربع طول عن «هوج كريك هستل» وذلك بقيادة كوري لانليري وإشراف فيكي فلوي فيما جاء «دريم ميكر» في المركز الثالث بقيادة جولين لاباروكس وإشراف مارك كيس وتوجت «ميا مسشيف» بطلة لسباق «هومانا ديستاف» لمسافة 1400 متر للفئة الأولى للمهرات والأفراس عمر 4 سنوات وذلك بقيادة ريكاردو سانتانا مسجلة زمناً قدره 1.21.78 دقيقة بفارق طول وربع طول عن «مارليز فريدوم» بقيادة مايك سميث.

شاركت في الشوط 7 مهرات من بينهن «امبولدند» لجودلفين حيث حلت خامسة بقيادة جويل روزاريو.