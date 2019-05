ترامب منزعج من قرار "ديربي كنتاكي" في حق "ماكسيمم سكيورتي"

يبدو أن قرار لجنة سباق "ديربي كنتاكي"، الذي أقيم فجر أمس على مضمار "شيرشل داونز" بالولايات المتحدة الأمريكية، باستبعاد الجواد "ماكسيمم سكيورتي" المملوك لجاري لي وماري إي ويست رغم احتلاله المركز الأول في السباق، لم يعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت القصة قد بدأت بقرار اللجنة المنظمة لسباق "ديربي كنتاكي" العريق بتجريد "ماكسيمم سكيورتي" من لقب السباق وإحلاله في المركز 17، بسبب التدخل والعرقلة التي أحدثها خلال الشوط المثير في حادثة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق السباق العريق، كما قررت اللجنة المنظمة تتويج "كونتري هاوس" بطلاً للسباق.

القرار لم يعجب الرئيس الأمريكي المتابع للرياضة، إذ غرد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "لم يكن قرار ديربي كنتاكي موفقاً، لقد كان السباق قاسياً والأرضية مبتلة ولكنه شيء يستحق المشاهدة".

وأضاف قائلاً: "الحصان الأفضل لم يفز اليوم ولا حتى من قريب".

The Kentucky Derby decision was not a good one. It was a rough & tumble race on a wet and sloppy track, actually, a beautiful thing to watch. Only in these days of political correctness could such an overturn occur. The best horse did NOT win the Kentucky Derby - not even close!