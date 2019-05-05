مهرات الإمارات حققت اللقب 14 مرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توجت مهرات الإمارات باللقب في سباق 1000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي 14 مرة، في الأعوام الماضية، ويعتبر هذا بمثابة الإنجاز الكبير والرائع في هذا السباق الكلاسيكي الملهم، والذي يستأثر باهتمام الإعلام البريطاني.

المهرة الرائعة «ما بيش» لمالكها المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، توجت باللقب الأول للإمارات عام 1983، بقيادة الفارس فريدي هيو. ونالت المهرة «أوسو شارب» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفوز باللقب الثاني عام 1985، فيما توجت المهرة «ميوزيكال بليس» المملوكة لسموه أيضاً باللقب عام 1989.

وظفرت المهرة «سلسبيل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم باللقب عام 1990، بقيادة الفارس ويلي كارسون.

«شدايد» بطلة 1991

وتواصلت إنجازات مهرات الإمارات عام 1991، حيث خطفت المهرة «شدايد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، اللقب، بقيادة ويلي كارسون.

ونالت «هتوف» للمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، اللقب عام 1992.

وواصلت «سيداتي» لمحمد بالعبيدة مسيرة الإنجازات، لتنال اللقب عام 1993.

وحققت «حراير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، اللقب الثامن للإمارات عام 1995، ونالت «كيب فيردي» أول فوز لفريق جودلفين عام 1998، بقيادة ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

زمن قياسي

وخطفت المهرة الرائعة «لحن» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الأضواء عام 2000، عندما حطمت الزمن القياسي وتوجت بطلة بجدارة.

الإنجازات المشرفة تواصلت عام 2001، حيث نالت المهرة «أميرات» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، اللقب، بقيادة الفارس فيليب روبنسون. وتوجت المهرة «كازيا» باللقب الثاني لفريق جودلفين عام 2002، بقيادة ديتوري وإشراف سعيد بن سرور.

اللقب 13

ظفرت «غناتي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، باللقب الـ13 عام 2009، بقيادة ريتشارد هيلنز.

وتوجت المهرة الرائعة «بلوبينتينغ» باللقب الثالث لجودلفين، والـ14 للإمارات عام 2011، بقيادة الفارس ديتوري، وإشراف المدرب محمود الزرعوني.