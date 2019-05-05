سباق 1000 جينيز الإنجليزي للمهرات اليوم

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

يشهد مضمار نيو ماركت العريق بإنجلترا عصر اليوم، انطلاقة سباق 1000 جينيز الإنجليزي لمسافة الميل للفئة الأولى، والمخصص للمهرات. تتنافس 15 مهرة للفوز باللقب، مع غياب مهرات الإمارات عن المنافسة.

وتتصدر «آنجلز هايد واي» المشاركات بالشوط، بقيادة روبرت هافلين وإشراف جون غوسدن، وأبرز المنافسات على اللقب «قبالة» بقيادة ديفيد إيجان وإشراف روجر فاريان. إلى جانب «سكيتر سكاتر» بقيادة رونان ويلان وإشراف جون أوكس، «موت جستي» بقيادة وليام بيوك وإشراف روجر فاريان، «إيريديسا» بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف جوزيف أوبرين، «جست وندرفل» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين.

ويسعى لانتزاع اللقب كل من: «فيريلاند» لمايكل تابور ودريك سميث، بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف إيدن أوبرين، «فليتنغ» بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف إيدن أوبرين، «جاريل جلين» بقيادة جون إيجان وإشراف مارك تومبكنز، «هيرموسا» بقيادة وايني لوردان وإشراف إيدن أوبرين، «آيكونيك شويس» بقيادة ريتشارد كينغ سكوت وإشراف توم داسكومبي، «ليدي كايا» بقيادة روبي كولجان وإشراف مسز شيلا لافيري، «لوك أراوند» بقيادة أويسين مورفي وإشراف أندرو بالدينغ، «ستار تيرمس» بقيادة جيمس دويل وإشراف ريتشارد هانون.

الشوط الافتتاحي

تبدأ انطلاقة الشوط الأول الافتتاحي في الرابعة و50 دقيقة عصر اليوم، لمسافة الميل ونصف الميل، ويتنافس خلاله 10 خيول قوية، يتصدرها «ملتينغ دو» بقيادة ريان مور وإشراف السير مايكل ستاوت.

وأبرز المنافسين للقب «هوكفيلد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة جوفانينغ وإشراف مارك جونستون، «كورلي» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن، «فاير فايتينغ» بقيادة آدم كيربي وإشراف مارك جونستون، «شيلين» بقيادة أوسين مورفي وإشراف أندرو بالدينغ، «دجا» لفونكس ثوروبريد ليمتد، بقيادة وليام بيوك وإشراف بيتر شابل هيام، «سبيريت ريدج» لسمو الأمير خالد بن عبد الله، بقيادة جيم كراولي وإشراف أماندا بيريت، «كويمان» بقيادة إيجان وإشراف ميك شانون، «نيوشو» بقيادة جامي سبنسر وإشراف مايكل بيل.

شوط «داهليا ستيكس»

يعتبر الشوط الثاني «داهليا ستيكس» لمسافة 1800 متر للفئة الثانية، والمخصص للمهرات والأفراس عمر 4 سنوات، من بين أقوى الأشواط، ويشهد مشاركة 6 خيول، يتصدرها «بيليسدون بروك» بقيادة سين ليفي وإشراف ريتشارد هانون.

وأبرز المنافسات على اللقب «نيلتي» بقيادة جو فاننغ وإشراف مارك جونستون، «باسمة» بقيادة ديفيد إيجان وإشراف روجر فاريان، «شينا نيجانس» لمحمد القطامي، بقيادة وليام بيوك وإشراف روجر فاريان، «فيراكيوس» بقيادة ريان مور وإشراف السير مايكل ستاوت، و«ورث ويتينغ» بقيادة جيمس دويل وإشراف ديفيد لانيجان.

«لونجينز هانديكاب»

يتوقع أن يشهد الشوط الثالث «لونجينز هانديكاب» لمسافة 1200 متر للخيول عمر 4 سنوات، صراعاً شرساً بين 11 خيلاً قوياً، مستواهم متقارب، يتصدرهم «جيفتد ماستر» للدكتور علي رضا، بقيادة جيمس دويل وإشراف هوغو بالمر.

وأبرز المشاركين في الشوط «أون ذا وارباث» لجودلفين، بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، «فلافيوس تيتوس» للشيخ محمد بن عبيد، بقيادة ديفيد إيجان وإشراف روجر فاريان، «سمرقند» لحمد راشد بن غديِّر، بقيادة ديفيد نولان وإشراف ديفيد أوميرا، «فيكتوري آنجيل» لزياد كلداري، بقيادة هاري بنتلي وإشراف روبرت كويل، «ليدي دانسيلوت» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف ديفيد الثورث، ويتطلع للفوز باللقب كل من: «جيوجيوبو» بقيادة أوين والش وإشراف نك ليتمودن، «بيرناردو أوريللي» لروبل للسباقات، بقيادة مارتن دواير وإشراف ريتشارد سبنسر، «هداف» بقيادة راؤل داسيلفا وإشراف روبرت كويل، «هارت ستوبر» بقيادة هايلي تيرنر وإشراف ستيوات وليامز.

شوط «هوت ستريك»

يتوقع أن يشهد الشوط الخامس «هوت ستريك ميدن ستيكس»، لمسافة الألف متر، للخيول عمر سنتين، صراعاً ساخناً بين 5 خيول قوية، يتصدرها «إلكتريكال ستورم» لجودلفين، بقيادة ريان مور وإشراف سعيد بن سرور، و«باث أوف ثندر» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، «سبانش آنجيل» بقيادة أويسن مورفي وإشراف أندرو بالدينغ، و«تريث» بقيادة توم ماركو أندو وإشراف ريتشارد هانون.

«بريتي بوللي ستيكس»

يعتبر الشوط السادس «بريتي بوللي ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل «ليستد» للمهرات عمر 3 سنوات، من بين أقوى الأشواط اليوم، بمشاركة 7 مهرات، تتصدرها «آي ويل هاف أنوذر» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون.

وأبرز المرشحات «مقصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف وليام هاجس، «شامبوليك» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن، «كليماتيس» لسمو الأمير خالد بن عبد الله، بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلس هيلز، «ليدي أديليدي» بقيادة جاسون واتسون وإشراف روجر شارلتون، «موناليزا سمايل» بقيادة ريان مور وإشراف ايدن أوبرين، «شاغالا» بقيادة ديفيد ايجان وإشراف روجر فاريان.

مسك الختام

يعد الشوط السابع الأخير لمسافة الميل وربع الميل للخيول عمر 3 سنوات، من بين أبرز الأشواط، بمشاركة 6 خيول، يتصدرها «نايف رود» لمحمد بالعبيدة، بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون. وأبرز المنافسين «أسباير تاور» بقيادة جيم كراولي وإشراف ستيف جولينج، «شيرخان» بقيادة راؤل سيلفا، «فريسر آيلاند» بقيادة جوفانينغ وإشراف مارك جونستون، و«نيفر دو ناسينغ» بقيادة أويسن مورفي وإشراف آندور بالدينغ.