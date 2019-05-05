حمدان بن راشد تُوّج باللقب 5 مرات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بلقب 1000 جينيز الإنجليزي 5 مرات من قبل.

ونالت المهرة الرائعة «سلسبيل»، شرف الفوز باللقب الأول عام 1990، بقيادة الفارس ويلي كارسون.

وتوجت المهرة «شدايد» باللقب الثاني عام 1991، بقيادة الفارس ويلي كارسون أيضاً، فيما نالت المهرة «حراير» اللقب الثالث عام 1995. وقاد الفارس ريتشارد هيلز المهرة الرائعة «لحن» إلى تحطيم الزمن القياسي والفوز باللقب عام 2000، بإشراف المدرب جون جوسدن.

وحققت المهرة «غناتي» المملوكة لسموه أيضاً، الفوز باللقب الخامس عام 2009، مسجلة زمناً قدره 1,13,22 دقيقة، وقادها للفوز الفارس ريتشارد هيلز.