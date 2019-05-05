عروض مبهرة أمام إليزابيث الثانية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سيقدم فريق شرطة دبي المشارك في مهرجان ويندسور الملكي، عروضاً مبهرة أمام الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث بحضور رفيع المستوى من الحضور والزوار من مختلف الدول. وستشارك 3 فرق من القيادة العامة لشرطة دبي، وهي إدارة شرطة الخيّالة وأكاديمية الشرطة ومركز حماية الدولي.

ويتمثل دور فرقة شرطة الخيّالة في تقديم عرض عسكري بالخيول والأسلحة وعمل التشكيلات المتنوعة مثل خط الحرب والدوائر والتداخل العرضي وتداخل المواجهات مع تبديل السلاح، فيما يتمحور دور فرقة الأكاديمية في تقديم عرض عسكري يظهر مدى القدرة على التحكم بالسلاح والمسير السريع. وسيقدم 44 مشاركاً من فرقة حماية الدولي مقطوعة موسيقية ينفذها طلاب المركز الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 18 سنة.