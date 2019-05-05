محمد العضب: نتطلع إلى مشاركة مشرّفة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أبدى العميد الخبير محمد عيسى العضب مدير إدارة الخيالة في شرطة دبي، المنسق العام للمشاركة، سعادته الكبيرة بالمشاركة الأولى باسم الإمارات في برنامج العرض العسكري لمهرجان ويندسور الملكي بالمملكة المتحدة، وقال إن شرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة ميدان، تتطلع إلى تقديم مشاركة مشرفة تليق باسم الدولة في المحفل الدولي الكبير الذي يحظى بحضور رفيع المستوى تحت رعاية الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث.

وأعلن العضب جاهزية الفرق المشاركة في المهرجان والتي تضم 3 إدارات وهي إدارة شرطة الخيالة وأكاديمية شرطة دبي ومركز حماية الدولي، حيث وصل جميع أعضاء الوفد والبعثة المشاركة إلى المملكة المتحدة إلى جانب الخيول البالغ عددها نحو 40 خيلاً، وتضمن البرنامج تدريب الخيول في اليومين الماضيين وستستمر في الأيام المقبلة التجارب الرسمية حتى موعد تقديم العرض يوم الأربعاء المقبل أمام ملكة المملكة المتحدة وسيستمر حتى يوم الحفل الختامي يوم السبت.

مشاركة

وذكر مدير إدارة الخيالة، أن العدد الإجمالي للمشاركين وعدد أعضاء الفرقة يبلغ 173 شخصاً بواقع 60 فارساً من إدارة الخيالة و53 من أكاديمية شرطة دبي المستجدين و17 شخصاً من إدارة الموسيقى بأكاديمية شرطة دبي و44 من الفرقة الموسيقية الطلابية.

وكشف العضب أن فريق العمل يسعى إلى تسجيل مشاركة تاريخية متميزة تحت إشراف اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وسعيد بن حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدان.

وأضاف إن فريق العمل يضم من إدارة شرطة الخيالة العميد الخبير محمد العضب والملازم أول راشد الشامسي، وسيشرف على الفرقة الموسيقية من أكاديمية الشرطة العقيد محمد عبدالله الشاعر ومجموعة المستجدين ويرأسها الرائد يوسف أحمد البلوشي ومن الفرقة الموسيقية الطلابية في مركز حماية الدولي الدكتور المقدم عبدالرحمن المعمري والملازم خليل ميرزا المسؤول عن إقامة الفرق الطلابية والملازم أول يوسف محمد الملا المشرف على عملية النقل والمواصلات.

احتفالات

واختتم العضب متمنياً التوفيق لأبناء الإمارات في مهرجان ويندسور الملكي سواء المشاركين من شرطة دبي في برنامج الاحتفالات والعروض الرسمية أو فرسان الدولة المشاركين في سباق القدرة والتحمل الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل لمسافة 120 كلم، حيث عودنا فرسان الإمارات في السنوات الماضية انتزاع المراكز الأولى وهم قادرون على مواصلة التألق وتحقيق مزيد من الإنجازات باسم الإمارات بفضل ما تجده هذه الرياضة رياضة الآباء والأجداد من اهتمام ورعاية من «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.