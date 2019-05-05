«بيليستون بروك» بطلة النسخة الماضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حققت المهرة «بيليستون بروك» لبال مول وشركائه لقب سباق «1000 جينيز الإنجليزي»، العام الماضي لمسافة الميل، «جروب 1»، بقيادة الفارس شون ليفي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلة زمناً قدره 1.36.62 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع طول عن «لورينس» لجون دانس، التي حلت في المركز الثاني بقيادة الفارس بي جي ماكدونالد، وإشراف المدرب كارل بيرك.

وحلت في المركز الثالث «هابيلي» لمايكل تابور، ودريك سميث، وماغنير، بقيادة الفارس ريان مور، بإشراف المدرب آيدين اوبراين، تلتها في المركز الرابع «وايلد الوشن» لجودلفين، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.