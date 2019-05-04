شرطة دبي ممثلة للإمارات في مهرجان ويندسور بـ 173 مشاركاً

المصدر: دبي - علي الظاهري

شرطة دبي تشارك في أضخم مهرجان انجليزي للخيول

173 شخصاً يمثلون الإمارات في "ويندسور الملكي"

غادرت بعثة شرطة دبي إلى المملكة المتحدة للمشاركة في مهرجان ويندسور الملكي ضمن مبادرة مشتركة بين القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة ميدان.

ويعتبر مهرجان ويندسور الملكي أحد أضخم مهرجان الخيول على مستوى بريطانيا وأوروبا، والذي يقام سنوياً بالتزامن مع احتفالات بريطانيا بالعيد الـ 93 للملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث، حبث يحظى الحدث بحضور رفيع المستوى من مختلف دول العالم.

ويعتبر مهرجان ويندسور الملكي للفروسية مهرجاناً شاملاً يقام سنوياً ويتضمن العديد من مناشط الفروسية وأبرزها قفز الحواجز والبولو إلى جانب سباق القدرة والتحمل وعروض الخيول الأخرى التي تقام ضمن برنامج الحفل الملكي السنوي.

وتشارك الإمارات ممثلة بشرطة دبي لأول مرة في العروض الرسمية للمهرجان، وتضم قائمة المشاركين 173 شخصاً من إدارة شرطة الخيالة وأكاديمية شرطة دبي ومركز حماية الدولي، سيقدمون العرض الرسمي ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل وحتى السبت.

ويشهد المهرجان سنوياً مشاركة فرسان الإمارات في سباق القدرة والتحمل ضمن روزنامة المشاركات الدولية للإمارات.

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