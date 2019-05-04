9 خيول أمل الإمارات في 2000 جينيز الإنجليزي اليوم

المصدر: دبي ـ بهاء الدين عطا ـ خالد المهيري

يشهد مضمار نيو ماركت العريق في إنجلترا عصر اليوم انطلاقة سباق 2000 جينيز الإنجليزي لمسافة الميل للفئة الأولى بمشاركة 19 خيلاً من بينها 9 تمثل الإمارات في هذا السباق الافتتاحي للسباقات الكلاسيكية في بريطانيا، ويتوقع أن يحفل بالقوة والإثارة والمفاجآت.

وتمثل 3 خيول قوية فريق جودلفين في هذا الحدث الكبير وهي: «الهلالي» و«دارك فيشن» و«رويال مارين» فيما يمثل «مدهون» خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة كريس هايس وإشراف كيفن بريندجاست. وأبرز الخيول المشاركة «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة ديفيد إيجان وإشراف كيفن ريان و«نيم ذا ويند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة بي.

ماكدونالد وإشراف جيمس تاتي و«سبورتنغ شانس» لعبدالله المنصوري و"كينغ أوف شينج» لعلي عبدالله سعيد بقيادة سين ليفي وإشراف ريتشارد هانون و«أدفرتايس» لفونكس ثوروبريد ليمتد بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف مارتن ميدي.

ومن أبرز المنافسين على اللقب «ماغنا جريسيا» لمايكل تابور وديريك سميث ومسز ماغنيز بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف إيدن أوبرين. إلى جانب «ست بيس» للأمير خالد بن عبدالله بقيادة جيم كراولي وإشراف هوغو بالمر، «ممكن» للأمير عبدالله الفيصل بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف روجر شارلتون، «سلكاردو» للشيخ عبدالله آل خليفة بقيادة جيمس دويل وإشراف وليام هاجس.

«تن سوفيرينز» لمايكل تابور وديريك سميث بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين، «جريت سكوت» بقيادة كينغ سكوت وإشراف توم داسكومبي، «أزانو» بقيادة روبرت هافلين وإشراف جون غوسدن. ويسعى لانتزاع اللقب كل من: «شاين سو بريات» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أندرو بالدينغ و«أوربان آيكون» بقيادة توم مارجواند وإشراف ريتشارد هانون.

الشوط الافتتاحي

تبدأ انطلاقة الشوط الأول الافتتاحي في الرابعة و50 دقيقة عصر اليوم «سبرينغ لودج ستيكس» لمسافة 1800 متر، وذلك بمشاركة 10 خيول قوية يتصدرها «فينتاجر» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي.

وأبرز المنافسين على اللقب «إبراز» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة ديفيد إيجان وإشراف روجر فاريان، «المفرح» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف وليام هاجس «إبليكتور» للملكة إليزابيث بقيادة جوفانينغ وإشراف السير مايكل ستاوت، «جزيل» لكوانتوم بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف جيد أو كيفن، «باور أوف داركنس» بقيادة هايلي تيرنر وإشراف ماركوس تريجونينغ، «أكوريوم» بقيادة بي.

ماكدونالد وإشراف مارك جونستون، «ماكس زورين» لشلسي ثوروبريد بقيادة روب هونبي وإشراف أندرو بالدينغ، «إكسيك شيف» بقيادة أويسن مورفي وإشراف جيم بويل، «فيرست سيتينغ» بقيادة ريتشارد كينغ سكوت وإشراف كريس وال.

«بالاس هاوس ستيكس»

يعتبر شوط «بالاس هاوس ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الثالثة من بين أبرز أشواط السباق للسرعة اليوم وتتنافس خلاله 11 خيلاً يتصدرها «مابس كروس» بقيادة بول مولدينان وإشراف مايكل دوبس.

ومن أبرز المنافسين في الشوط «إكويليترال» للأمير خالد بن عبدالله بقيادة أويسن مورفي وإشراف شارلس هيلز، «سيرجي بروكوفيف» لمايكل تابور وديريك سميث بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين، «طربوش» بقيادة كيفن ستوت وإشراف بول ميدجلي، «أورانتي» بقيادة فيل دينيس وإشراف ديفيد جريفيث، «جوديكال» بقيادة غراهام لي وإشراف جورلي كاماشو، «ميجور جمبو» بقيادة جامى سبنسر وإشراف كيفن ريان، «إيل أسترونوتي» بقيادة جاسون هارت وإشراف جون كوين، «إنكور دور» بقيادة جيم كراولي وإشراف روبرت كويل، «كوين أوف ديساير» بقيادة دانيال تودهوب وإشراف روجر فاريان.

«جوكي كلوب هاوس»

يعتبر شوط «جوكي كلوب هاوس» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثانية، من بين أقوى الأشواط اليوم ويشهد مشاركة 7 خيول قوية يتصدرها «كوميونيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون.

«مايلد نبيرجر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة وليام بيوك وإشراف مارك جونستون، «ديفوي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة ديفيد إيجان وإشراف روجر فاريان، «يونج باسكال» بقيادة جيمس دويل وإشراف وليام هاجس، «كورنيت» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن، «ميد أب» لدوب هوريني وإشراف أندرو بالدينغ» و«ريد فيردون» بقيادة ريان مور وإشراف إيد دنلوب.

شوط «هافانا غولد»

يتوقع أن يشهد الشوط الخامس لمسافة 1200 متر «هافانا غولد هانديكاب»، صراعاً شرساً بين 13 خيلاً قوية يتصدرها «مُيسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف ريتشارد هانون، وأبرز المشاركين في الشوط «مواكب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة ديفيد إيجان وإشراف روجر فاريان.

و«كول ريفلكشن» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف بول كول، «بيت لي بون» بقيادة ريان مور وإشراف ريتشارد هانون، «دون أرمادو» بقيادة بات كوسجريف وإشراف ستيوارت وليامز، «جيمس وات» بقيادة هايلي تيرنر وإشراف مايكل بيل، «لويس تريزي» بقيادة نيكولا كوري وإشراف ريتشارد سبنسر، «هي زاناراب» بقيادة ماركواند وإشراف ريتشارد هانون و«كوسيرجي» بقيادة أويسن مورفي وإشراف جورج سكوت.

شوط «نيو ماركت ستيكس»

يتوقع أن يشهد الشوط السادس «نيو ماركت ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل، صراعاً ساخناً بين 4 خيول قوية بتصدرها «بيتبوكسر» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن، ومن أبرز المنافسين «يو ايه إئي جويل» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة ديفيد إيجان وإشراف روجر فاريان، «والكينغ ذا ساند» لسعيد سهيل بقيادة ريان مور وإشراف ريتشارد هانون، وبيرسيان ون» لكينيت فالي ثوروبريد بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون.

شوط الختام

يتوقع أن يشهد الشوط السابع الختامي لمسافة الميل، صراعاً شرساً بين 10 خيول قوية يتصدرها «سيرتين لاد» بقيادة سكوت ماك كولجان وإشراف ميك شانون.

وأبرز المنافسين على اللقب «الكامل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة كريس هايس وإشراف وليام هاجس. ومن أبرز المنافسين «فيكتوري كوماند» بقيادة جو فانينغ وإشراف مارك جونستون، «موردريد» لمارتن هيوز بقيادة سين ليفي وإشراف ريتشارد هانون، «بوغو» بقيادة أويسن مورفي وإشراف شارلس هيلز، «ليروي ليروي» بقيادة ريان مور وإشراف ريتشارد هانون، «بلوندر ووريور» بقيادة جيمس دويل وإشراف هوغو بالمر، «غلوبال وورنيغ» بقيادة ديفيد إيجان، «بريان أبستين» بقيادة مارتن دواير وإشراف ريتشارد هانون وفوكس ليشستر» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أندرو بالدينغ.

لقب

حقق «ساكسون واريور» لمايكل تابور، ودريك سميث، وماغنير، لقب (2000 جينيز الإنجليزي) العام الماضي بقيادة الفارس دوناشا أوبراين، وبإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 1.36.55 دقيقة، وبفارق طول ونصف طول عن الوصيف.

سعيد بن سرور: «رويال مارين» جاهز لتحدي الأقوياء

أكد مدرب جودلفين سعيد بن سرور جاهزية «رويال مارين» لخوض غمار سباق 2000 جينيز الإنجليزي، والذي سينطلق اليوم على مضمار نيوماركت العريق في المملكة المتحدة.

وسيقود «رويال مارين» الفارس كريستوف سوميلون على أمل تحقيق اللقب الغالي.

وقال سعيد بن سرور: «رويال مارين» لم يكن محظوظاً في سباق كريفن ستيكس، حيث لم يجد أفضل الظروف للمنافسة، لكنه عاد من السباق بحالة جيدة.

وأضاف قائلاً: «سنزوده بقناع على الرأس لمساعدته على الهدوء والاسترخاء، كما أننا لا نتخوف من سقوط الأمطار على المضمار، حيث إنه يؤدي بشكل أفضل عندما تكون الأرضية رخوة قليلاً».

وأكد سعيد بن سرور بأن المران الأخير لـ«رويال مارين» مضى على نحو رائع ونتطلع لأداء مشرف منه.

شارلي آبلبي: «الهلالي» مستعد والسباق مفتوح

عبر مدرب جودلفين شارلي آبلبي عن ارتياحه التام لآخر استعدادات «الهلالي» لخوض غمار سباق 2000 جينيز الإنجليزي اليوم. وعلّق مدربه شارلي أبلبي قائلا: «الهلالي» حقق انتصارين من مشاركتين، واستعداداته لهذا السباق سارت على خير ما يرام.

وأضاف قائلا: الارتقاء إلى مسافة أطول يكون دائما أنسب له مع مرور الوقت، لكن كما رأينا في «مسار» العام الماضي، فإن سباق 2000 جينيز يمثل إحدى أفضل التجارب التحضيرية للديربي الإنجليزي. وقال آبلبي: هذه مشاركته الثالثة فقط، لذلك فإنه لا يدخل إلى السباق بخبرة كبيرة.

كما هو الحال مع بقية المشاركين، لكنه يؤدي كل ما يطلب منه بشكل صحيح، فهو ينهي السباق بقوة، خاصة وأن طبيعة المنافسة تتغير عندما تواجه الخيول الجزء المرتفع من ميدان السباق في نيوماركت. وأضاف: في نسخة من السباق تبدو المنافسة فيها مفتوحة، نشعر بأنه يستحق أن ينال فرصته في المشاركة ونحن نتطلع ليستهل موسمه بصورة طيبة.

مارك جونستون: حظوظ «دارك فيشن» قوية

توقع المدرب مارك جونستون بأن يقدم «دارك فيشن» لجودلفين أداء قويا خلال مشاركته اليوم في سباق 2000 جينيز الإنجليزي.

وقال مارك جونستون: «دارك فيشن» خيّب الآمال تماماً في مشاركته الأخيرة العام الماضي في دونكاستر، لكن تبين لاحقاً بأنه لم يكن في صحة جيدة، السباق الذي أداه في شليمسفورد ليس في مستوى الجينيز بأي حال من الأحوال، لكنه أظهر فيه على الأقل أداء مشابهاً لما قدمه خلال فوزه في جوود وود بسباق فينتج ستيكس في العام الماضي.

وأضاف: أعتقد بأنه لو توفرت له 50 متراً أخرى لكان حقق الفوز في شليمسفورد. المسار المستقيم هناك قصير للغاية واندفع من موقع مستحيل، إذا أدى بنفس مستواه في جوود وود، عندها ستكون حظوظه وافرة في المنافسة.

خيولنا توّجت باللقب 9 مرات

توّجت خيول الإمارات بلقب الجينيز الإنجليزي 9 مرات من قبل، حيث كانت بداية الإنجازات عام 1985، عندما انتزع المهر «شدايد» للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم اللقب الأول آنذاك. وظفر الأسطورة «نشوان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم باللقب الثاني عام 1989 بجدارة واقتدار.

وحصل المهر «بينيكامب» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على اللقب الثالث عام 1995 بقيادة الفارس تيري جارنيت.

وحقق المهر «مارك أوف استيم» لجودلفين الفوز بالسباق عام 1996، فيما نال «آيلاند ساندس» لجودلفين اللقب الخامس عام 1999 بقيادة الفارس ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

ونال المهر «كينجزبست» لسعيد سهيل اللقب السادس عام 2000 بقيادة الفارس كيرين فالون. وحقق المهر «حافظ» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الفوز باللقب السابع عام 2004 بقيادة الفارس ريتشارد هيلز. وعبس الحظ للمهر «نيو أبروتش» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين في الفوز باللقب العام 2008، إذ حل في المركز الثاني خلف «هنري ذانا فيجيتر».

وتوّج «دون أبروتش» لجودلفين باللقب الثامن العام 2013 بقيادة الفارس كيفن مانينغ، وإشراف المدرب جون بولجر.

وأضاف «نايت أوف ثندر» لسعيد منانة الإنجاز التاسع لخيول الإمارات بعد أن فجر المفاجأة العام 2014 وفاز بفارق نصف طول عن المرشح الأول «كينغ مان» للأمير خالد بن عبد الله، وذلك بعد أن انطلق بسرعة خارقة في الأمتار الأخيرة من السباق لينتزع اللقب بجدارة.