دوداري بطل ثانية جولات مونديال «أم الإمارات»

المصدر: الجزائر - البيان الرياضي

توج الفارس الجزائري دوداري سعيد على صهوة الجواد «موهاجر» لسايغ بن سعد، بطلاً للجولة الثانية من مونديال «أم الإمارات»، للفرسان المتدربين «إيفهرا»، فيما ظفر الفارس شلال يوسف على صهوة البوني «روميو» لمضمار خروبة بلقب الجولة الأولى من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، اللتان أقيمتا أول من أمس، بمضمار الخروبة في العاصمة الجزائرية، في مهرجان متكامل تخلله الكثير من العروض الرياضية والترفيهية المختلفة، ويأتي ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم» وبالتزامن مع عام التسامح.

تنافس مثير

واختيار الجزائر لتنظيم الجولة الثانية من مونديال (أم الإمارات) للفرسان المتدربين، بعد النجاح غير المسبوق لتنظيم هذا السباق وسباقين لكأس الوثبة ستاليونز، واهتمام قطاع صناعة الخيول العربية الأصيلة من المربين والمدربين بهذه الشريحة، وشارك في الجولة الثانية من مونديال أم الإمارات ولمسافة 1600م، والبالغ جوائزها المالية 5 آلاف يورو، نخبة من الفرسان المحليين في الجزائر يبلغ عددهم 8 فرسان، فيما شارك فارسان من المغرب وإسبانيا.

وجاء السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات المولودة في الجزائر، قوياً على الأرضية الرملية، وسط حضور جماهيري غفير من محبي سباقات الخيول العربية فاق التوقعات، وبعد تنافس مثير ألهب حماس الجمهور، انتزع الفارس دوداري سعيد لقب الجولة الثانية، وجاء في المركز الثاني الفارس الجزائري راشد بغيرة على صهوة «كيدادي» لعلي فغولي، وحل ثالثاً، الفارس الجزائري أيضاً تيار علاء على صهوة «جمال أريان» لسفيان براح.

صراع خيول «البوني»

وعلى مضمار الخروبة نفسه، خطفت بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني الصغيرة بمشاركة 8 فرسان من عمر 9 إلى 14 عاماً، الأضواء واستأثرت بالاهتمام خاصة أنها تقام للمرة الأولى بالجزائر، وانطلقت الجولة الأولى لمسافة 400م، وجاءت حماسية ومثيرة وسط تشجيع أهالي الفرسان والجمهور الغفير الذي يعشق الإثارة في سباقات الخيل، وبعد فاصل من الإثارة والتشويق نجح الفارس شلال يوسف (11 عاماً) على صهوة البوني «روميو» لمضمار خروبة، من معانقة اللقب، مما يؤكد أنه سيكون نجم المستقبل.

وجاء ثانياً الفارس دودي فاضل (10 أعوام) على صهوة «فيفس»، وحل ثالثاً الفارس شرياف إسلام (11 عاماً) على صهوة «أشيل» لإسطبلات عين دفلة، وتعد البطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور للبوني الحدث الأبرز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف دعم الفرسان الصغار في معظم دول العالم الذين يعدون نجوم المستقبل.

مكانة مرموقة

وشهد السباق وتوج الفائزين يوسف سيف خميس سباع آل علي سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية، ومحمد الخييلي الملحق العسكري، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل (ايفهرا) رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية (افهار)، وأكد السفير يوسف سيف آل علي المكانة المرموقة لدولة الإمارات في العالم الخارجي، والتأثير الإيجابي لمثل هذه السباقات، في ترسيخ سمعة الدولة لدى شعوب العالم، وتوثيق أواصر الصداقة بين الدول.

واعتبر يوسف آل علي أن انتقال مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى مضمار «الخروبة» العريق بالجزائر، يمثل إضافة جديدة للحدث العالمي في سباقات الخيول العربية الأصيلة ويحقق الهدف من هذه السباقات، وتوجه آل علي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على رعاية سموه الكريمة لهذه الجولات، التي تسهم في تطوير سباقات الخيول العربية في مختلف دول العالم، وما يؤديه المهرجان فخر لكل إماراتي وهو يسمع ويتابع الانطباع الإيجابي للدولة عند كل شعوب العالم.

توجيهات ودعم

تأتي إقامة المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

صوايا: إقبال كبير لفرسان المستقبل

أعربت لارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية عن سعادتها بالنجاح الذي حققه السباق بمضمار الخروبة من ناحيتي المنافسة والحضور الجماهيري، وأشادت صوايا بروعة التنظيم الذي شهد إقامة جولتين من المهرجان لمونديال أم الإمارات، وبطولة الشيخة لطيفة الدولية لخيول "البوني" الصغيرة.

ووجهت صوايا الشكر إلى الراعية والداعمين والمساندين للمهرجان ومشاركتهم في توزيع جوائز الأشواط للأبطال الفائزين. وأكدت صوايا نجاح الجولة الأولى من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور الدولية لخيول البوني، التي شهدت إقبالاً كبيراً من قبل صغار الفرسان، واهتمام العائلات بها، مما سيجعلها واحدة من البطولات المؤثرة في خلق جيل جديد من فرسان المستقبل.

بن سالمين: الأهداف تحققت

أبدى عثمان بن سالمين مدير السباقات في المضامير الجزائرية، سعادته بالنجاح الباهر الذي حققه مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في جولة الجزائر، التي تعكس دوره الرائد في إعلاء شأن الخيول العربية وتأكيد ريادتها في مختلف المضامير العالمية، وأضاف: المهرجان حقق الأهداف والتطلعات، وهذا ما وضح جلياً في زيادة شعبيته والإقبال الكثيف من الجمهور لمتابعة سباقاته.