"فلور دي لا مار" لجودلفين تشارك في (كنتاكي أوكس)

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشارك المهرة "فلور دي لا مار" لجودلفين في سباق (كنتاكي أوكس) والذي سيقام يوم الجمعة على مضمار شيرشل داونز، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيقود المهرة في السباق الفارس خويل روزاريو بإشراف المدرب المخضرم بوب بافارت.

وقال جيمي بيل رئيس جودلفين بالولايات المتحدة معلقاً على المشاركة: "رصد بوب بافرت تقدماً منتظماً للغاية في المهرة "فلور دي لا مار" منذ مشاركتها الأخيرة وذلك على المستويين الذهني والبدني.

"باعتقادي أن المدرب رأى ما يكفي للاعتقاد بأن "فلور دي لا مار" ستكون جديرة بالمنافسة في كنتاكي أوكس على الرغم من ان "بيلافينا" تعد أفضل مهرة ثلاث سنوات في التدريب في الوقت الحاضر، وتبدو الأقرب للفوز مرة أخرى.

"وهذه ستكون تجربة مختلفة للمهرة "فلور دي لا مار" من حيث حجم المشاركة، ولكن بوب كان مرتاحا للغاية من تطورها الذهني في الآونة الأخيرة، وأدت تمريناً رائعاً في مضمار شيرشل داونز.

"تبقّى الإشارة إلى أنه يتوقع هطول أمطار غزيرة، والتي ستكون مصدر قلق لا سيما بالنظر إلى أدائها السابق على الأرضية اللينة."