روما تودّع «يوم دبي» بنجاح باهر.. و«كنعان» لـ «ياس» يخطف الأضواء

المصدر: روما-علي الظاهري

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، اختتمت أول من أمس النسخة 15 من فعاليات «يوم دبي في روما» على مضمار كابانيللي العريق في إيطاليا، ليسدل الستار على أولى محطات جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة لهذا العام.

ووجه الحضور والضيوف وزوار الحدث، رسالة شكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على إقامة الحدث العالمي السنوي والاهتمام بالخيول العربية الأصيلة في إيطاليا ومختلف دول العالم.

وخطف «كنعان»، الأضواء لـ «ياس» لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعد أن توج بلقب سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة «ديار»، وهو الشوط الرئيس للخيول العربية.

وشهد السباق الذي يحظى بدعم كبير من سفارة الدولة لدى روما، بحضور رفيع المستوى في مقدمتهم السفير عمر عبيد الشامسي سفير الدولة لدى إيطاليا وعدد من السفراء العرب. وجرى الحفل بمشاركة قوية من مضمار جبل علي وطيران الإمارات واسطبلات شادويل وهي مؤسسات ذات ثقل عالمي أكسبت الحفل ومضمار كبانيللي روما اهتماماً عالمياً واسعاً.

وتزامنت الأمسية مع النسخة 15 للشراكة الاستراتيجية والتوأمة بين مضمار جبل علي ومضمار كابانيللي حيث يتبادل الطرفان رعاية السباقات في كل عام في تجربة فريدة من نوعها حققت نجاحاً باهراً، لتتخطى هذه الشراكة النافعة اختبار السنين بفضل اهتمام ودعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، حيث فتحت نافذة دولية للمضمار الأصفر في قلب أوروبا فيما أتاحت الفرصة لمضمار كابانيللي لتطوير علاقاته بالساحة الإماراتية ذات الريادة العالمية في سباقات الخيل.

حضور دبلوماسي

وشهد الحفل الذي اكتسب نكهة كلاسيكية خاصة عبر سباقي 1000 و2000 جينيز الايطاليين، عدد من السفراء العرب وسفراء الدول الصديقة بدعوة كريمة من عمر عبيد الشامسي سفير الدولة في روما، وبحضورالدكتور أحمد بن سالم باعمر سفير سلطنة عمان لدى إيطاليا، وهشام بدر سفير جمهورية مصر العربية لدى روما، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة المنظمة للسباق، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار» ومالك الخيول طالب المهيري وعدد من المهتمين بسباقات الخيل العربية.

كما حضر السباق عدد من الدبلوماسيين من أبناء الإمارات العاملين في السفارة يتقدمهم أحمد الملا، نائب السفير، والسكرتير أول مهند النقبي، والسكرتير ثاني رنا الظاهري، والسكرتير ثاني إبراهيم النعيمي، والسكرتير ثالث ناصر الخاجة، بالإضافة إلى عبد الله الأنصاري، مسعود صالح، ومحمد طه وتوفيق الداعوق أعضاء اللجنة المنظمة للسباق.

«بيان» نجمة الافتتاح

دشنت خيول الإمارات الانتصارات بانتزاع لقب الشوط الأول «تاجر ستيكس» لمسافة 2000 متر الذي أقيم برعاية سفارة الدولة في روما، وحجزت المهرة «بيان» لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مكانها في سباق نيوبري شهر يوليو المقبل، ونجحت «بيان» في انتزاع الفوز بإشراف فريدريك سانشيز وقيادة سيلفين رويس، مسجلة زمناً قدره 2.13.8 دقيقة بفارق رقبة عن «جديدة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف داميان واترغانت وقيادة ماريو ميموشيو، وحلت «مانو طاوي» في المركز الثالث بفارق 9 أطوال.

شوط طيران الإمارات

اقتنص «بيينغ ألايف» لقب سباق جائزة طيران الإمارات (ليستد) لمسافة 2000 متر في الشوط الثاني، بإشراف أليساندرو بوتي وقيادة الفرنسي جيرالد موسيه، مسجلاً زمناً قدره 1.59.8 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن المرشح بقوة «فروزن جوك» بإشراف ماريا غيتانون وقيادة إس ديانا فيما حل «جيغهن»، وهو رفيق «بيينغ ألايف» في الاسطبل، ثالثاً بفارق عنق.

وعقب ختام الشوط قام السفير عمر الشامسي وميرزا الصايغ وسفير سلطنة عمان الدكتور أحمد بن سالم باعمر وانريكو كارادونا ممثل طيران الإمارات بتتويج الفائزين.

كأس فحول شادويل

واصلت خيول الإمارات الانتصارات في الشوط الثالث «فحول شادويل العربية» لمسافة 1500 متر للخيول عمر ثلاث سنوات، حيث ظفر المهر «أفيز دو باين» باللقب لمالكه طالب المهيري باشراف إندو بوتي وقيادة أندريا فيليه، مسجلاً زمناً قدره 1.41.4 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «داجيو لوتوا» لمالكه فيصل الرحماني، فيما حل «آمور» ثالثاً بقيادة سام مولاس بفارق ثلاثة أرباع الطول.

كأس التوأمة

حلقت «ماما إيلا» بكأس التوأمة بين جبل علي وكبانيللي روما في الشوط برعاية مضمار جبل علي لمسافة 1500 متر، وحققت «ماما إيلا» اللقب بقيادة الفارس المحنك أنطونيو فريسو، مسجلة زمناً قدره 1.30.5 دقيقة، متفوقة على «بارتي غوار» التي حلت ثانية بقيادة كارلو فيوشي فيما حلت «تالتا بيلا» في المركز الثالث بفارق ربع طول.

عقب ختام الشوط قام المهندس شريف الحلواني، مدير مضمار جبل علي بتتويج الفائزين بحضور عمر الشامسي سفير الدولة في إيطاليا وميرزا الصايغ رئيس اللجنة المنظمة وهشام بدر سفير مصر لدى روما و ايليو باتاسيو رئيس مضمار كابانيللي، كما قام المهندس شريف الحلواني بتسليم درع التكريم إلى سفارة الإمارات ومضمار كابانيللي.

1000 جينيز

توجت المهرة «فولنيس أوف لايف«بلقب أول سباق كلاسيكي في إيطاليا والقارة الأوروبية لهذا العام، وهو سباق 1000 جينيز الإيطالي للمهرات عمر ثلاث سنوات على مسافة الميل برعاية اسطبلات شادويل، محققة انتصارها الثالث من خمس مشاركات حتى الآن، بزمن قدره 1.35.9 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن»انتنس باتيل«بقيادة دي توكو» فيما نالت «ديهارا» المركز الثالث بفارق ضئيل.

عقب ختام الشوط قام ميرزا الصايغ رئيس اللجنة المنظمة وممثلا شادويل، مارك جينينغز وماريون لاشات بتتويج الفائزين بحضور السفير عمر الشامسي.

«الشوط الرئيسي

اكتسح المهر «كنعان» لـ «ياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، منافسيه في الشوط الرئيسي السادس للخيول العربية»سباق بريميو دبي انترناشونال للجياد العربية، (ليستد)«لمسافة 2000 متر، وحقق»كنعان«انتصاره بإشراف مدربه ديدير غولنين وقيادة الفارس سيلفين رويس، مسجلاً زمناً قدره 2.09.49 دقيقة وبفارق 6.5 أطوال عن وصيفه وأقرب منافسيه»مشهور الخالدية«لمربط عذبة واشراف المدرب الإنجليزي فيل كولينغتون، فيما حل»سلام الخالدية«في المركز الثالث بفارق طول وربع الطول.

2000 جينيز

نجح المهر»أوت أوف تايم«في حسم لقب سباق 2000 جينيز الإيطالي برعاية»شادويل«»جروب 3«في الشوط السابع لمسافة الميل للأمهار عمر ثلاث سنوات، وحقق الفوز بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب أليساندرو بوتي، مسجلاً زمناً قدره 1.34.90 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن المرشح المفضل ورفيقه في الاسطبل»ميشن بوي«بقيادة كارلو فيوشي فيما احتل»ثوت أوف لايف) المركز الثالث بفارق ضئيل.

عمر الشامسي: رسالة سلام بين الشعوب

أعرب عمر عبيد محمد الشامسي سفير الدولة لدى إيطاليا، عن سعادته بالتفاعل الكبير، الذي شهده سباق «يوم دبي في روما»، بفضل الدعم والرعاية من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي الحدث، وقال: إن الرياضة رسالة سلام بين الشعوب بصورة عامة ويسهم الحدث في تعزيز العلاقة المميزة التي تربط بين الإمارات وإيطاليا، فضلاً عن كون السباق منصة عالمية للترويج عن دولة الإمارات في الوسط الأوروبي.

وأعرب الشامسي عن فخرهم وسعادتهم برعاية سفارة الإمارات الشوط الافتتاحي في الكرنفال، الذي يحظى بحضور مميز بالآلاف من مختلف شرائح المجتمع في إيطاليا، مؤكداً أن ارتباط سفارة الإمارات بالحدث وثيق والعلاقة ماضية نحو آفاق أرحب من التعاون، وستشهد تطوراً في السنوات المقبلة.

وتوجه سفير الدولة لدى روما بالشكر إلى اللجنة المنظمة برئاسة ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وفريق العمل، متمنياً لهم التوفيق في السباقات المقبلة، التي تقام ضمن جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة.

الصايغ: فخورون بنجاح النسخة 15 ومشاركة نخبة الخيول

أعرب ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بنجاح فعاليات النسخة 15 لسباق «يوم دبي في روما»، وقال إن مضمار كابانيللي وبالتنسيق مع مضمار جبل علي، شهد أمسية رائعة بمشاركة نخبة من الخيول العربية والخيول المهجنة الأصيلة من إيطاليا ومن الدول الأخرى المجاورة، إضافة إلى خيول من الإمارات لعل أبرزها خيلان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وأخرى لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقدم الصايغ بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي الحدث، على دعم سموه اللامحدود للخيل العربي عبر إقامة جائزة سموه للخيول العربية الأصيلة، مما يخدم مصلحة الجواد العربي، مشيراً إلى أن توجيهات سموه تعتبر نبراساً يضيء جميع الفعاليات والسباقات الخاصة بالخيول العربية، حيث استهل برنامج جائزة سموه للخيول العربية عبر محطة «يوم دبي في روما» ثم في فرنسا وهولندا والسويد وبريطانيا واسكتلندا .

وأضاف الصايغ أن السباق خرج بمكاسب عدة منها على سبيل المثال لا الحصر، استقطاب خيول مميزة وحضور نخبة من المجتمع الإيطالي، إضافة إلى سفارة الدولة لدى إيطاليا التي قدمت جهوداً مشكورة وعملت بجد مع اللجنة المنظمة في استقطاب ضيوف مهمين، إضافة إلى جانب ضيوف آخرين قدمت لهم «شادويل» الدعوة من ملاك ومربين ومدربين من إيطاليا وفرنسا ودول أوروبا أخرى.

وكشف الصايغ أن المشاركة في سباق «يوم دبي في روما» مهدت الطريق أمام معظم الخيول المشاركة من أجل التواجد في سباق دبي الدولي للخيول العربية الذي يحتضنه مضمار نيوبري في يوليو المقبل.

السفير المصري: لقاء ثقافي رياضي

أكد هشام بدر سفير مصر لدى إيطاليا، أن «يوم دبي في روما» يعتبر لقاء ثقافياً رياضياً يعكس أوجه التعاون الكبير بين الإمارات وإيطاليا بمشاركة رفيعة المستوى من السفراء من الوطن العربي ودول العالم الأخرى، مشيراً إلى أن السباق يعتبر من الرياضات التقليدية المتوارثة التي تحتل مكانة خاصة في قلوب شعوب العالم أجمع وخصوصاً على مستوى الإمارات وإيطاليا.

وأشاد سفير مصر لدى روما، بالنجاحات المستمرة التي يحققها سباق «يوم دبي في روما» للخيول العربية الأصيلة ودوره الكبير في إثراء حركة رياضة الفروسية وتحديداً الخيول العربية في إيطاليا، لافتاً إلى أن مشاركة السفارة المصرية في الحدث تعكس عمق العلاقة الصادقة بين قيادتي وشعبي الإمارات ومصر.

طالب المهيري: فخور بتألّق «آفيز دو باين»

أعرب طالب ظاهر المهيري عن سعادته بالفوز الغالي الذي حققه «آفيز دو باين» بانتزاع لقب الشوط الثالث «فحول شادويل»، وقال إن الحصان تم شراؤه عندما كان في عمر الـ 8 أشهر ويعتبر الفوز هو الثاني على التوالي منذ مشاركته الأخيرة في مضمار بيزا قبل نحو 3 أسابيع في أول مشاركة له، متمنياً أن يواصل البطل تألقه ويحصد مزيداً من الانتصارات والإنجازات في الفترة المقبلة.

وعن وجهة البطل بعد مشاركته الناجحة في «يوم دبي في روما»، قال إنه سيتم البحث مع المدرب عن المشاركة المقبلة للحصان. وأشاد المهيري بالمنافسة المثيرة حتى الأمتار الأخيرة مع الوصيف، مبيناً أن السباق كان حافلاً بالندية في ظل تواجد مجموعة من الخيول القوية المشاركة في هذا الشوط.

ثيري ديليغ: الديربي الفرنسي وجهة «كنعان» المقبلة

كشف ثيري ديليغ مدير «ياس» لإدارة سباقات الخيل، عن وجهة «كنعان» الحائز لقب سباق دبي الدولي، وقال إن البطل سيتجه للمشاركة في سباق الديربي الفرنسي على مضمار شانتيه يونيو المقبل أحد السباقات الكلاسيكية في فرنسا والمخصص للخيول في عمر 4 سنوات، معرباً عن سعادته الكبيرة بانتزاع «كنعان» اللقب في مضمار كابانيللي.

وأضاف مدير «ياس» لإدارة سباقات الخيل، إن البطل أداؤه متطور وهو شقيق المهرة «جود» الحائزة 3 ألقاب متميزة في الفترة الأخيرة بواقع انتصارين في فرنسا وآخر في مضمار نيوبري بانجلترا، مشيراً إلى أن البطل حسم الصدارة عن جدارة بسهولة أمام نخبة الخيول المشاركة بفضل الإمكانيات الكبيرة لديه وخاصة أنه حقق 3 انتصارات متميزة .

وعن فوز «بيان» لـ«ياس» بلقب الشوط الأول الافتتاحي، قال إن البطلة قدمت مشاركة متميزة تضاف إلى سجل انتصاراتها .

فلافيو غيرينغيلي: سعداء بمشاركة طيران الإمارات في الرعاية

أبدى فلافيو غيرينغيلي المدير المسؤول في إيطاليا لدى طيران الإمارات، سعادتهم بالمشاركة عبر رعاية طيران الإمارات للشوط الثاني لهذا الحدث الكبير «يوم دبي في روما»، وقال إنهم يسعون دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات والأكثر تميزاً لعملائهم وتعد المناسبة فرصة للترويج أمام الجماهير الغفيرة التي حرصت على الحضور والتعرف على مدى التطور العالمي الكبير الذي حققته طيران الإمارات، موضحاً أنهم حريصون على نقل الصورة الطيبة أمام العالم في مختلف المناسبات والمحافل.

وقال غيرنغيلي إنهم في تحدٍّ مستمر من أجل المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للعملاء من مختلف أنحاء العالم، متوجهاً بالشكر إلى اللجنة المنظمة وإلى جميع المساهمين في نجاح هذا الحدث.

فيصل الرحماني: مستقبل واعد ينتظر الخيول العربية في إيطاليا

توجه فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار»، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، عبر إقامة «يوم دبي في روما» السنوي، والذي يتم من خلاله فتح باب المشاركة أمام الملاك والمربين في إيطاليا، ما أسهم في إثراء تواجد الخيول العربية الأصيلة في إيطاليا، مشيداً بهذا الدعم من قبل اللجنة المنظمة برئاسة ميرزا الصايغ، ما سيكون له مردود كبير على مستقبل الخيول العربية في إيطاليا.

ولفت الرحماني إلى أن إيطاليا تعتبر بيئة مثالية أمام الملاك والمدربين، ما يبشر بمستقبل واعد للخيول العربية لاسيما وأنها تحتضن سلالات مميزة، مؤكداً أن إيطاليا من البلدان التي يراهن عليها في الفترة المقبلة خاصة بعد تدشين مضمار للخيول العربية في مدينة بيزا إلى جانب ميلانو التي تحتضن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية .

الحلواني: التوأمة تتزامن مع يوم استثنائي يحمل اسم دبي

عبّر المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، عن سعادتهم الكبيرة بوصول مشروع توأمة مضماري جبل علي وكابانيللي إلى عامه الـ 15، وقال: نفخر بأن تتزامن التوأمة مع إقامة حدث استثنائي يحمل اسم «يوم دبي»، هذه المناسبة التي يرفرف فيها علم الدولة في مضمار كابانيللي العريق، وسط آلاف الحضور من الجماهير والزوار، ويعتبر مضمار جبل علي، هو الوحيد في المنطقة الذي استطاع أن يعمل توأمة مع مضمار أوروبي عريق، مثل مضمار كابانيللي في إيطاليا.

وقال الحلواني إن النجاح الرائع لسباق «يوم دبي في روما»، تحقق بفضل الدعم الكبير من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، وإسطبلات ومزارع شادويل المملوكة لسموه، مشيراً إلى أن توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، أضاءت الطريق أمامهم من أجل الاستمرار ومواصلة العمل نحو تحقيق مزيد من النجاحات.

وأشاد الحلواني بدور سفارة الإمارات ومساهمتها في نجاح الحدث، حيث كان تكريم السفارة عبارة عن رد القليل من الجميل لهم. وعن نتائج التوأمة، قال الحلواني إن المشروع يتضمن تبادل الخبرات والمعرفة، ما أسفر عن تشابه الأنشطة والفعاليات في المضمارين.

سفير عُمان: الحدث ينقل تراثنا العربي الأصيل إلى العالمية

أثنى الدكتور أحمد بن سالم باعمر سفير سلطنة عمان لدى إيطاليا، على سباق «يوم دبي في روما»، الذي يحرص على حضوره للسنة السادسة على التوالي، وقال: إن المناسبة تعتبر رائعة تتكرر سنوياً وتشهد حضوراً مميزاً من الجانب الإيطالي، موضحاً أن الحدث يعكس اهتمام الإمارات بسباقات الخيول العربية في أوروبا عموماً وإيطاليا على وجه الخصوص، والتي تنقل تراثاً عربياً أصيلاً ورسالة سامية إلى العالم وإيطاليا على وجه الخصوص، التي تهتم بسباقات الخيول ما يسهم في تلاقح الأفكار بين الدول الصديقة.