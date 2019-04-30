مونديال أم الإمارات ينطلق في الجزائر اليوم

المصدر: الجزائر - البيان الرياضي

يحتضن مضمار الخروبة في العاصمة الجزائرية اليوم الجولة الثانية من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين «إيفهرا»، وتبرز فيه الجولة الأولى من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول «البوني»، في مهرجان متكامل تتخلله الكثير من الأحداث الرياضية والترفيهية المختلفة، ويتزامن مع النسخة 11 لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم» وبالتزامن مع عام التسامح، وتأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويشارك في الجولة الثانية من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين للخيول العربية، ,التي تبلغ جوائزهh المالية 20 ألف يورو، نخبة من الفرسان المحليين في الجزائر.

نجاح

الجدير بالذكر أن اختيار الجزائر لتنظيم الجولة الثانية من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين على صهوات الخيول العربية جاء بعد النجاح غير المسبوق لتنظيم هذا السباق وسباقين لكأس الوثبة ستاليونز، واهتمام قطاع صناعة الخيول العربية الأصيلة من المربين والمدربين بهذه الشريحة.

بطولة البوني

وفي نفس السياق يشهد مضمار ميدان سباق الخيل بالخروبة إلى جانب السباق الرئيس لمونديال أم الإمارات، فعاليات الجولة الأولى من سباقات سلسلة بطولة لطيفة بنت منصور الدولية لخيول البوني الصغيرة للفرسان من عمر 9 إلى 14 عاماً.

وتعد البطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور للبوني الحدث الأبرز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف دعم الفرسان الصغار في معظم دول العالم الذين يعدون نجوم المستقبل.

دعم

يدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، ومجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، ووزارة الخارجية والهيئة العامة للرياضة، ومجالس الشباب.

رعاية

ويرعى المهرجان شركة أيادي والمسعود للسيارات – نيسان - وبلوم، والوثبة ستاليونز والوثبة سنتر، وأريج الأميرات، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، وشركة العواني، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، ومزرعة العوير والبحايص، وأريج الأميرات، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة الإمارات للرياضة النسائية، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والمعرض الدولي للصيد والفروسية 2019، وشركة نيرفانا للسياحة والسفر، ونادي أبوظبي للفروسية، ومنتجع اننتارا وسبا، وفيولا.

تاريخ

دخل مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، التاريخ من أوسع أبوابه، بمشاركه أول عنصر نسائي في سباق مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين بميدان الخروبة 2017، والمخصص للفرسان، وتعد الألمانية ميلينا أيهم أول فارسة تشارك في السباق في نسخته المقامة الجزائر.

وتعد مشاركة الفارسة الفائزة بـ17 سباقاً من أصل 100 مشاركة، حافز كبير للفرسان المتدربين، وقالت ميلينا: افخر نيل شرف المشاركة كأول فارسة في المنافسات واعتبره الحدث الأهم في مسيرتي .

الجدير بالذكر ان الفارس العُماني قيس البوسعيدي توج بطلاً لسباق الجولة الأولى من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين والذي أقيم 15 مارس الماضي بالمنامة .