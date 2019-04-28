الحلواني: شراكتنا مع «كابانيللي» ماضية بخطى ثابتة

المصدر: روما - البيان الرياضي

أبدى المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، ارتياحه الكبير للكيفية التي تمضي بها التوأمة مع مضمار كبانيللي روما، والتي بدأها المضماران منذ 15 عاماً. وقال: «علاقاتنا مع مضمار كبانيللي روما، تعتبر شراكة استراتيجية، ونحن نمضي فيها بخطى ثابتة، طبقاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، الذي يدرك أبعادها في فتح آفاق أرحب للمضمار الأصفر، يطل منها إلى العالمية، مشيراً إلى أن جبل علي يرتبط أيضاً بعلاقات مميزة مع مضمار نيوبري في بريطانيا، تتجه لأن تصبح شراكة مماثلة.

وأضاف: "سعدنا في حفل ختام الموسم في جبل علي الشهر الماضي، بمشاركة مضمار كابانيللي في رعاية أحد الأشواط المهمة، ما أضفي على الحفل الأخير بعداً دولياً، يعزز من المكانة الرفيعة التي بلغتها سباقات الخيل في دولة الإمارات، تحت قيادتها الرشيدة.

مشروع

وتوجه الحلواني بمناسبة مرور 15 عاماً على انطلاق مشروع التوأمة، بأسمى آيات الشكر والتقدير، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على دعم سموه لهذا الحفل، حتى أصبح يوماً لدبي ودولة الإمارات في العاصمة الإيطالية، كما شكر إسطبلات شادويل الشريك الأول للمضمار الأصفر، مثمناً جهود ميرزا الصايغ، الذي يقوم بدوره في تطوير تلك العلاقات، معرباً عن فخره بمشاركة سفارة الدولة في روما، وبجهود سعادة السفير، وبالحضور الآسر لطيران الإمارات، ما يجعل هذا اليوم مميزاً بالفعل.

