«يوم دبي في روما» على مضمار كابانيللي اليوم

المصدر: روما-علي الظاهري

يشهد مضمار كابانيللي في العاصمة الإيطالية روما، مساء اليوم، انطلاقة النسخة 15 لسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة «يوم دبي في روما»، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، وبدعم كبير من إسطبلات شادويل، على شرف مشروع التوأمة والشراكة الاستراتيجية بين مضمار جبل علي ومضمار كابانيللي، التي توقد الشمعة الخامسة عشر، بفضل دعم واهتمام سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي في دبي.

ويحظى الحدث بدعم من سفارة الدولة في روما، وباهتمام السفير عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى إيطاليا، وكافة أركان السفارة، بجانب المشاركة الفاعلة لطيران الإمارات، التي اقترنت بهذا الحفل منذ انطلاقته الأولى في عام 2005.

وتضم الأمسية 7 أشواط مثيرة، منها ثلاثة أشواط مخصصة للخيول العربية الأصيلة، تشهد مشاركة خيلين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي الحدث، قادمة من إسطبلات سموه في فرنسا، بجانب صفوة الجياد في إيطاليا وأوروبا. ويكتسب الحفل نكهة كلاسيكية خاصة، عبر سباقي الجينيز الإيطاليين للخيول عمر ثلاث سنوات، وهما أول سباقين كلاسيكيين في أوروبا لهذا العام.

وتتنافس في الحدث خاصة على مستوى السباقات الكلاسيكية، نخبة من الخيول البريطانية التي يندر أن تتجه إلى الساحة الإيطالية، بجانب خيول من فرنسا وغيرها، كما يشارك مجموعة فرسان الصف الأول العالميين، أبرزهم فرانكي ديتوري وريان ومور وجيرالد موس وأنطونيو فريسيو وأندريه أتزيني، بجانب نجوم الساحة الإيطالية.

«نو آند الموري» يتطلع للقب

يشهد شوط سباق دبي الدولي «ليستد»، مشاركة 10 خيول على مسافة 2000 متر، أبرزهم «نو آند الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف المدرب داميان واتريغات وقيادة الفارس مونتيغو روبي، والذي حل وصيفاً للنسخة الماضية من السباق، خلف البطل «رامز العزيز»، الذي يعود للدفاع عن اللقب، بإشراف إندو بوتي وقيادة الفارس القدير كارلو فيوشي، ويسعى هذا المهر المميز لمعانقة اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد أن أحرزه في العام الماضي، وخاصة عقب فوز في مشاركته الماضية.

كما يسعى لنيل اللقب «مشهور الخالدية» الفائز مرتين، و«كنعان» لياس لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وهو غير مهزوم في آخر سباقين، ما يجعل الشوط في غاية الإثارة.

شوط التوأمة

يتنافس في كأس التوأمة بين مضماري جبل علي وكابانيللي 9 مهرات وأفراس في الشوط الرابع، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وتعتبر «موسا دوريون» ابنة فحل شادويل «نايف»، من أبرز المرشحين، إضافة وصيفتها ثلاث مرات «بارتي غوار»، الساعية للإطاحة بها هذه المرة، كما يشهد الشوط مشاركة «بالوت بوكس» و«فرانشيل بت» و«إيلا سبيد».

الشوط الأول

يدشن الحفل الكلاسيكي شوط الخيول العربية («تاجر» ستيكس للمهرات)، برعاية سفارة الدولة في روما، واجتذب ست مهرات فقط، يتنافسن على مسافة 2000 متر، أبرزهن المهرة «جديدة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف داميان واتريغات وقيادة الفارس مونتيغو روبي، و«بيان» لياس لإدارة السباقات، بإشراف فريدريك شانشير وقيادة الفارس سيلفان رويس، وهي تبحث عن فوزها الأول، بعد أن احتلت المركز الثاني ثلاث مرات. كما تتطلع إلى الفوز المهرة «كليوباترا»، التي أحرزت المركز الثالث في ثلاث مشاركات حتى الآن، والمهرة المتطورة «باميلس ريسبي»، الطامحة إلى أحد مراكز الصدارة، و«مانو طاوي»، التي تطور مستواها كثيراً، وكسبت مشاركتها الأخيرة.

شوط طيران الإمارات

يتطلع المهر «فروزن جوك» إلى لقب الشوط الثاني، برعاية طيران الإمارات على مسافة 2000 متر، والمخصص للأمهار عمر ثلاث سنوات، تحت إشراف غيتانو ماريا وقيادة صموييل ديانا، ويعتبر المرشح الأقوى، وخاصة أنه يتجه لخوض الديربي الإيطالي. ومن أبرز منافسيه «أتوم هيرث ماذر» ممثل المدرب بوتي، بقيادة أندريه أتزيني، بجانب الفائز في مشاركتيه الأخيرتين «غادرن أوف إيدن»، بإشراف ساغيامو فابيو وقيادة كارلو فيوشي، كما يشهد الشوط مشاركة «جيغهن» و«بينغ ألايف»، وكلاهما بإشراف إندو بوتي.

«ميشن بوي» في مهمة كلاسيكية

تواصل إسطبلات ومزارع شادويل، العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، برعاية سباقي الألف والألفي جينيز الإيطاليين للمهرات والأمهار المهجنة الأصيلة، ما يضفي على الحفل نكهة كلاسيكية مميزة.

ويعتبر المهر «ميشن بوي»، أقوى المرشحين للفوز بسباق 2000 جينيز الإيطالي في الشوط الخامس «جروب 3»، على مسافة الميل، وتبلغ جائزته المالية 154 ألف يورو، ويواجه «ميشن بوي»، المهر الأفضل في إيطاليا، والذي لم يهزم حتى الآن، تحدياً من المهر غير المهزوم أيضاً «فوت أوف كينغ»، بإشراف إندو بوتي وقيادة العملاق فرانكي ديتوري، وممثل بريطانيا «بواترون»، من طرف المدرب ريتشارد هانون، بقيادة النجم ريان مور. إندو بوتي يدفع أيضاً بالمهر «أوت أوف تيم»، الفائز في مشاركته الأخيرة، وسيقوده أندريه أتزيني. والفرصة متاحة لكل من «ساغا تيمغاد» و«وبنسيرو دامور» ليفسدا هذه الطبخة.

ويشهد سباق 1000 جينيز للمهرات «جروب 3» على ذات المسافة، ويحمل جائزة مالية مماثلة، مشاركة 3 مهرات، تحت إشراف بطل المدربين إندو بوتي، الذي يدفع بالمرشحات الثلاث الأوائل، من بين 13 مهرة يتنافسن على اللقب الكلاسيكي الرفيع. تتقدم الركب الفائزة في مشاركتها الماضية «ستون تورنادو»، بقيادة أندريه أتزيني، تليها رفيقتها في الإسطبل «ميشن مون» بقيادة داريو فارغيو، وتكتمل سيطرة إسطبل بوتي بالمهرة «مست بي ليت» بقيادة كارو فيوشي. كما تشارك المهرة «سيلو ديرلاندا» تحت إشراف ديفيس غريلي، بقيادة الفارس سلفاتوري باسل، بجانب المهرة «غريتش» بقيادة ديتوري.

كأس فحول شادويل العربية

تتنافس تسعة أمهار في عمر ثلاث سنوات على مسافة 1500 متر في الشوط الثالث «فحول شادويل العربية»، ويتصدر الترشيحات «آمور» بإشراف ناردوي ماسيملينو وقيادة سيلفانو دالاس، عقب فوزه في مشاركته الأخيرة، وحلوله ثانياً في أول تجربة، ولا يقل عنه خطورة «أفيز دو باين»،من طرف المدرب بوتي، بقيادة أندريه فيلي، بجانب رفيقه في الإسطبل «داغيو لوتوا»، الذي حل ثانياً خلف «آمور»، وسيقوده الفارس سلفاتوري باسيل.