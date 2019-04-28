تتويج سوتوجراند بكأس الحبتور للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج رجل الأعمال حميد بن دري، فريق سوتوجراند للبولو، بقيادة حبتور الحبتور، بطلاً لأول بطولة تقيمها أكاديمية الحبتور للبولو، عقب فوزه المثير على فريق شانتيللي بنتيجة 3/‏4، في المباراة النهائية التي أقيمت أول من أمس على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وهي خاتمة بطولات الموسم الرياضي للبولو، وكان قد سبق النهائي، إقامة دوري بطريقة خروج المغلوب، لتحديد صاحب المركز الثالث بين ثلاثة فرق، انتهى بفوز فريق كودري ليحل ثالثاً، وعقب الختام، قام القطب النصراوي حميد بن دري، أحد مؤسسي اللعبة بالدولة، بتتويج الفريق البطل سوتوجراند بالكؤوس والهدايا التذكارية، والوصيف فريق شانتيللي، كما تم تكريم كل من السعودي نور الخضر، والإماراتية نورا أحمد، كأفضل لاعبين صاعدين.

وأعرب حميد بن دري عن سعادته بما تحقق من نجاحات في الموسم المنتهي، والذي امتد لأكثر من 6 شهور، واعتبر فكرة استحداث كأس الأكاديمية أثرى اللعبة.