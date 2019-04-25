«بلات» بطلة الجولة الثانية لمونديال «أم الإمارات»

المصدر: تولوز - البيان الرياضي

توجت الفارسة الفرنسية ميلاني بلات، على صهوة المهرة «فايزة» لبرجيت سابلون، وبإشراف نفس المالكة، بطلة للجولة الثانية من مونديال «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، لمسافة 1600 متر، والبالغ إجمالي جوائزها المالية 20 ألف يورو.

والتي أقيمت يوم أمس الأول الثلاثاء، بمضمار تولوز الفرنسي، تحت مظلة النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة»، وبالتزامن مع عام التسامح.

دعم

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويتضمن المهرجان، جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، ومونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول «البوني»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية في رومانيا، وجوائز «أم الإمارات» التقديرية في أبوظبي، وسباقات القدرة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

اجتمع للسباق 9 فارسات من مختلف دول العالم، وخصص للمهرات العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، على الأرضية العشبية.

سباق

واتجهت الأنظار إلى الإيرلندية أين داج، التي كانت تقود المرشحة الأولى المهرة «ساهمارا»، وكانت تحتل المركز الثاني خلف المتصدرة الهولندية نادية إبراهيم، وفي المركز الثالث الدنماركية سيسيليا سوجرب جونسون.

وجاء السباق البالغ طوله 1600 متر، هادئاً، والكل يترقب الآخر، وظل ينسج على هذا المنوال حتى الوصول إلى المنعطف قبل الأخير، وفجأة، توقفت المرشحة الأولى «أين» من مواصلة الركض، والسبب كان انزلاق السرج، وآثرت الفارسة عدم المخاطرة.

وجاهدت الفارسة الهولندية نادية إبراهيم في التمسك بالصدارة، إلا أنها لم تتمكن من الإكمال بنفس القوة، لتبتعد عن المنافسة، فيما دانت الصدارة بفارق مريح للفارسة الدنماركية سيسيليا، وسط مطاردة عنيفة من بقية المتنافسين.

صدارة

وفي آخر 200 متر، ضغطت الفارسة الفرنسية بلات على مهرتها «فايزة»، فوجدت استجابة فورية، وبدأت في تقليص الفارق بينها وبين المتصدرة الفارسة الدنماركية سيسيليا على صهوة «سوريدي» تدريجياً، قبل أن تطبق عليها، وتتفوق بفارق 0,75 طول.

وقطعت البطلة مسافة السباق في زمن قدره 1:49:00 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث بفارق 0,75 طول عن الثانية، الفارسة الإسبانية بيتريز الونسو بيريز، على صهوة «فاثيا دو كروات».

تتويج

عقب ختام الأشواط، قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «افهار»، ومسؤولو مضمار تولوز، بتتويج الفائزين.

الدنماركية سيسيليا وصيفة والإسبانية بيتريز في المركز الثالث

تتويج

توجت الفارسة الدنماركية فيكتوريا لارسن بطلة للجولة الأولى لمونديال أم الإمارات للسيدات لمسافة 1900 متر، والتي أقيمت بمضمار مراكش بالمملكة المغربية.

لارا صوايا: البطلة قدمت أداءً استثنائياً

أشادت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان بالفوز الذي حققته الفارسة الفرنسية والأداء الاستثنائي الذي قدمته خلال السباق، واستحقت به التأهل للنهائيات في ختام النسخة الحادية عشرة والتي ستقام في أبوظبي عاصمة سباقات الخيل العربي في العالم.

وأشادت صوايا بنجاح السباق وبالحضور الجماهيري الغفير الذي حظي به السباق من عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة، خاصة أن مدينة ومضمار تولوز تعد المعقل الأساسي لهذه الشريحة المهمة، وتقام فيها أكبر السباقات.

وقالت صوايا إن يوم 30 أبريل الجاري، سوف تشهد الجزائر فعاليات الجولة الثانية من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين، بالإضافة إلى الجولة الأولى من البطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.

ميلاني بلات: فعلت كل ما تعلمته ولم ينتابني اليأس

أعربت البطلة الفرنسية ميلاني بلات عن سعادتها الغامرة بتحقيق الفوز بالرغم من عدم ترشيحها، حيث كانت تقود المهرة «فايزة» التي سبق أن حققت المركز الثاني مرة واحدة من إجمالي 6 مشاركات.

وقالت ميلاني: «لقد كانت الانطلاقة بطيئة من البوابة السابعة، ولكن لم ينتابني اليأس، حيث فعلت كل ما تعلمته في سباقات الخيول لحث مهرتي على بذل مزيد من الجهد، وجاءت تلك الاستجابة في المرحلة الأخيرة من خلال انطلاقة قوية».

وأعربت عن سعادتها بتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائيات في أبوظبي، وفي نفس الوقت أدخلت البهجة والسرور على جمهوري الغفير، الذي تابعني وشجعني بقوة. وتعد البطلة الفرنسية ميلاني بلات المولودة عام 1981 واحدة من أبرز الفارسات الهواة في فرنسا، حيث نالت رخصتها لقيادة الخيول عام 1999 وخاضت خلال تاريخها السباقي 551 سباقاً حققت خلالها 46 انتصاراً.

ويبلغ وزن بلات 51 كلجم، وتعمل مديرة مبيعات، وأبرز انتصاراتها جاءت في عام 2018 حين قادت الجواد «كابي» للفوز بمضمار فونتين بلو، والأداء الذي قدمته في السباق يؤكد أنها تعلمت الكثير من فنون قيادة الخيول خلال هذه الفترة.

وأصبحت بلات ثاني فارسة تتأهل إلى نهائيات مونديال أم الإمارات للسيدات، والتي ستقام بالعاصمة أبوظبي في شهر نوفمبر، في ختام النسخة الحادية عشرة.