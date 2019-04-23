تولوز تستضيف ثاني جولات مونديال أم الإمارات اليوم

المصدر: تولوز - البيان الرياضي

يستضيف مضمار مدينة تولوز الفرنسية اليوم، الجولة الثانية من بطولة العالم لمونديال أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» لمسافة 1600 م، البالغ إجمالي جوائزها المالية 20 ألف يورو، وأجريت أمس عملية القرعة للفارسات المشاركات في الجولة الثانية لمسافة الميل على الأرضية العشبية، ويشارك في السباق 9 فارسات، في السباق الذي يعد أغلى سباق للفارسات على صهوات الخيول العربية الأصيلة.

وتتصدر الترشيحات الفارسة الإيرلندية أين داج، التي تبحث عن اللقب على صهوة المهرة «ساهمارا» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف فردريك سانشيز، وكانت ابنة «مارد الصحراء»، قد حلت في المركز الثالث أربع مرات، وبفارق ضئيل، وتمثل النرويج الفارسة مينا هاوج على صهوة الجواد «فيديتي دو لا جريمودي» للمالك والمدرب بيرنارد ديلثيل، فيما يمثل الدنمارك الفارسة سيسيليا سوجرب، على صهوة «سوريدي» لاكسيل فاتريجانت، وبإشراف دايمين فاتريجانت.

وتسعي الفارسة الإسبانية بيتريز الونسو بيريز لانتزاع الفوز، على صهوة «فتحية دو كارير» لاكيور دي سيرا، وبإشراف أي ديلوفا، فيما تقود الهولندية ناديا إبراهيم المهرة «فوشيا» لفيرمان كوفنهيس، وبإشراف سي كورديت، ويمثل السويد الفارسة جوزفين شيني، على صهوة «فيونا دو لاجارديه» لايريك ديلوفا، وبإشراف نفس المالك، فيما تسعى الفارسة المجرية فانسيسا زاهوني، لخطف الفوز على صهوة «سانتياغو» ليفيس بلانتان، وبإشراف فيليب سوجرب، ويكمل القائمة كل من ميلاني بلات، على صهوة «فايزة» لبرجيت سابلون، وبإشراف نفس المالكة، والفارسة صوفي سميث، على صهوة «منصورة الشام» بإشراف توماس فورسي.