5 فرق من الأشبال في بطولة أكاديمية الحبتور للبولو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت أمس بطولة أكاديمية الحبتور الأولى للبولو على أرض ملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 5 فرق، هي باليرمو وسوتوجراند وشانتيللي وبالم بيتش وكودري، وأغلب المشاركين في البطولة بنسختها الأولى من أشبال الأكاديمية، وجاءت الانطلاقة قوية ومبشرة، وتدعونا للتفاؤل بمستقبل مشرق للعبة.

وتقام في الخامسة من مساء اليوم مباراة واحدة، تجمع بين فريق شانتيللي وبالم بيتش، فيما تقام غداً مباراتان، سوتوجراند مع شانتيللي، وباليرمو مع وكودري.

وتضم الفرق الخمسة 12 لاعباً واعداً من الجنسين، حيث يضم فريق «باليرمو» كلاً من الشيخة موزة آل مكتوم وبيترا سبانكو والأمير سلطان الفيصل واليجاندرو، ويضم فريق «سوتوجراند» كلاً من نورا أحمد ونور أبو خضرا وحبتور الحبتور وخوسيه كوينتو، ويضم فريق «شانتيللي» كلاً من كيم روشيه ولورين ديكسون وسام وتوماس بلاشيوس، ويضم فريق «بالم بيتش» كلاً من مريم حسني وياسين شانسال وسلطان ادريس ودانييل جاربادور، ويضم فريق «كودري» كلاً من الشيخة شمسة آل نهيان وساشا دجافارين وراجا أبو الجبين وتوماس اريارتي.

وتنص لائحة البطولة، عدم السماح للاعب المحترف في كل فريق، أن يسجل الأهداف أو يلعب الضربات الجزائية بمختلف مسافاتها، حتى تتاح أكبر فرصة ممكنة لهؤلاء البراعم، لكسب الخبرة والثقة، من خلال شعورهم بأنفسهم، وتسجيلهم للأهداف.