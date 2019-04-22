تتويج أبطال كأس نهائي خيول القفز الصغيرة

توّجت الفرس «سيلفيتا زد» لمالكها محمد سالم الحوسني بكأس نهائي خيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، وفازت الفرس «ميس شيللو» المملوكة لنادي الشارقة للفروسية بكأس خيول القفز عمر 6 سنوات، وحقق كأس الفوز للخيول عمر 5 سنوات الجواد «جويب في دي إلساكر» لمالكه الشيخ عبدالله بن جمال النعيمي، وذلك في اليوم الثاني لمنافسات الأسبوع 16 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز والذي اشتمل على 10 أشواط جرت على مدى يومين بميدان الصالة المغطاة في نادي الشارقة للفروسية والسباق برعاية لونجين وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتنافس فيها فرسان وفارسات قفز الحواجز من مختلف أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، وشهد المنافسات الشيخ جمال بن ناصر النعيمي، وتابع أداء الفرسان وتوّج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، وحسام زميت ممثل اتحاد الفروسية.

أحرزت الفرس «سيلفيتا زد» لمالكها محمد سالم الحوسني كأس لقب نهائي شوط خيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات، بمواصفات الجولتين، ونجحت الفارسة تينا لوند من نادي دبي للبولو والفروسية، في إكمال الشوطين مع «سيلفيتا زد» من دون خطأ وأنهت الجولة الثانية في زمن سريع بلغ (42.31) ثانية.

أهدت الفرس «ميس شيللو» نادي الشارقة للفروسية كأس لقب فوزها في نهائي خيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، بمواصفات الجولتين، وحقق الفوز معها الفارس ديميتريوس الذي نجح في إكمال شوط اليوم الأول من دون خطأ، وفي شوط اليوم الثاني أكمل الجولة الأولى من دون خطأ، وأتم الجولة الثانية في زمن بلغ (46.56) ثانية برصيد 4 نقاط جزاء.