الحبتور يفوز ببطولة «ديزورت2019»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور فوزاً مستحقاً على فريق الشيخة عالية آل مكتوم، بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة أهداف ليتوّج بطلاً لبطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو ديزورت 2019 والتي تعد مسك الختام، وذلك بعد منافسة قوية من ثلاثة فرق تبارت خلال الأسبوع الماضي، واستحق فريق الشيخة عالية المركز الثاني، فيما حل فريق هيسكث ثالثاً، واحتل فريق لوس ايليركس المركز الرابع.

وتعد البطولة خاتمة البطولات الرسمية التي أقيمت هذا الموسم، والتي كان أبرزها البطولة الذهبية والتي حققت نجاحات رائعة.

وشهدت المباراة الختامية تنافساً قوياً، حيث بادر الحبتور بالتقدم بهدف للجوكر رجا أبو العينين، ثم سرعان ما أدرك فريق الشيخة عالية التعادل، ثم عاد فريق الحبتور للتقدم وعزز تقدمه بهدف ثالث في نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف كل فريق هدفاً جديداً، وهو حال الشوط الثالث الذي انتهى بتقدم الحبتور بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ويأتي الشوط الرابع وهو شوط الحسم ليضيف الحبتور هدفه السادس والأخير في بدايته.