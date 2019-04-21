مراكش تحتضن عرس الخيول العربية اليوم

المصدر: Ⅶ مراكش - البيان الرياضي

يحتضن مضمار مراكش بالمملكة المغربية، عصر اليوم، سباقي كأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لمونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار»، ضمن عرس الخيول العربية الأصيلة في مراكش في يوم الإمارات ـ أبوظبي، والتي تقام تحت مظلة النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام التسامح، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويتضمن المهرجان جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد ومونديال «أم الإمارات» للسيدات والفرسان المتدربين، وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول «البوني»، وكأس الوثبة ستاليونز، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية في رومانيا، وجوائز «أم الإمارات» التقديرية في أبوظبي، وسباقات القدرة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

كأس زايد

وخصصت الجولة الثانية لكأس زايد (قوائم) لمسافة 1900 متر البالغة جائزته المالية 35 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه 11 خيلاً.

ويتصدر المرشحين «عون» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف انتونيو فاتريجانت ويقوده الفارس روبرتو كارلوس مونتنيجرو، الذي يعود للدفاع عن لقبه الذي حققه العام الماضي.

ويدفع المالك المغربي الشهير عزالدين سدراتي، وبإشراف المدرب ستيفان كورتي بكل من «فوزي الملس» الفائز بسباق الوثبة ستاليونز في العام الماضي، ويقوده رشيد أمينيا، و«هبة الملس» بقيادة خالد أيبا.

ومن أبرز المنافسين أمير دو فيالتيه و«سنديلا» للمالك ديسول كمال، و«تبارك البراق» لتالسي منور.

مونديال أم الإمارات للسيدات

وتشارك في الجولة الأولى لمونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للسيدات، البالغة جائزته المالية 20 ألف يورو، 10 فارسات، من مختلف دول العالم.

وتتصدر المنافسة الفارسة المغربية زينب بريول على صهوة «اورزفال»، والفارسة المجرية كيتي سارفي على صهوة «كابار بي ام»، والفارسة السويدية الينا اوهجرين على صهوة «فارس زعمورة»، والفارسة الفرنسية لارا لو جاي على صهوة «كحيل بوسكورا».

وتنافس على اللقب أيضاً الفارسة البولندية كارولينا دايناروسكي على صهوة «ناظم أطلس» والفارسة البريطانية جوانا ميسون على صهوة «اودج اثران»، والفارسة الدنماركية فيكتوريا لارسون على صهوة «عزاز البراق».

وهناك الفارسة الهولندية سيندي كلينكينبيرج على صهوة «شمالي دو لوتوا» والفارسة الألمانية كلاوديا فليسينر على صهوة «بيرلي»، والفارسة البلجيكية ساشا ستابارتس على صهوة «مياسا».

كأس الوثبة

وخصص الشوط الثاني من حفل السباق للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط على لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر والذي تشارك فيه 8 خيول أبرزها «الخالدية فال» و«وليد الملس» لعز الدين سدارتي.

وينافس على اللقب «دليلة الكنز» و«الهام الحوز» و«فضل الله»، و«بيرلي دو بومبادور»، و«سانو دو جرين».

ويأتي تنظيم سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير محلياً ودولياً.

أبطال العام الماضي

توج الجواد «عون» لياس لإدارة سباقات الخيل وبقيادة كارلوس منوتنيجرو، بطلاً للسباق في العام الماضي، فيما توج «فوزي الملس» بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، والفرنسية ماري لمارتنيل بطلة لمونديال أم الإمارات للسيدات.

اهتمام«أم الإمارات»

ثمّنت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» وحرص سموها على دعمها ومؤازرتها كان له المردود الإيجابي في ما وصلت إليه المرأة على الصعيدين المحلي والدولي. واختتمت موجهة الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعم سموه اللامحدود للمهرجان .