خيول الإمارات تخطف الأضواء في نيوماركت

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

توِّج المهر «زعبيل برنس» لمالكه الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بطلاً لسباق «إيرل أوف سيفتون ستيكس» لمسافة 1800 متر للفئة الثالثة.

والذي أقيم بمضمار نيوماركت بإنجلترا أمس، بقيادة أندريا أتزيني، وإشراف روجر فاريان، وحل «فورست رينجر» ثانياً بقيادة طوني هاملتون.

وجاء «مستشري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف السير مايكل ستاوت، ثالثاً، ونال «ويل أوف ويسدوم» لجودلفين لقب شوط «مونتاز ريستورانت بريتش نوفيس ستيكس» 1000 متر بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي، متفوقاً على «الكتريكال ستورم» لجودلفين بقيادة ريان مور وإشراف سعيد بن سرور.

وتوّج «فار أبوف» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بالشوط الأول «ألكس سكوت ميدن ستيكس» لمسافة 1400 متر، بقيادة بي. ماكدونالد وإشراف جيمس تاتي، بفارق رقبة عن «فرانز كافكا» لإسطبل سمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة ديتوري.



