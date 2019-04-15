«ملابي» يتوّج بكأس الوثبة ستاليونز في بوردو

المصدر: بوردو - البيان الرياضي

توج الجواد «ملابي» بإشراف توماس فورسي بقيادة جيروم كابري، بطلاً للجولة الخامسة لسباق كأس الوثبة ستاليونز (بري السكب) لمسافة 1900م، والذي أقيم أول من أمس، بمضمار بوردو الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة)، واجتذب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 14 ألف يورو، 16 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، وتميز بالإثارة والتشويق حتى الأمتار الأخيرة، حيث لم يكن الفارق كبيراً بين أصحاب المقدمة.

وجاء السباق سريعاً منذ البداية، حيث تصدر كل من «نوريسكو الموري» و«بيلزام» الصدارة في السباق الذي كان يحتاج إلى تكتيك يناسب المسافة الطويلة وفي قمة المستقيم دخل المتصدران في صراع مثير على الصدارة.

وفيما كان أصحاب الصدارة يتنافسان بكل قوة، انطلق «ميلابي» بصورة لافتة من الصفوف الخلفية ليخطف اللقب بفارق أنف عن «نو ريسكو الموري» لرينيه لور كوخ وبإشراف او تريجودت، وبقيادة الكساندر جافلان.

وسجل البطل زمناً وقدره 2:19:91 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق عنق عن ثنائي المقدمة، «بيلزام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة انتوني كراستوس.

وتقام الجولة السادسة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز التي تتألف من 20 سباقاً في فرنسا، بمضمار لاتست دو وش يوم 6 مايو المقبل.