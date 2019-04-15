منافسات قوية في دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أحرزت الفارسة أنيتا ساندي، بالجواد «فور كاش 2» من إسطبلات أليت، جائزة المركز الأول في شوط ختام منافسات الأسبوع 15 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، التي أقيمت خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، على ميادين نادي الشارقة للفروسية، وتألفت من 11 شوطاً، شارك فيها فرسان وفارسات قفز الحواجز من كل الفئات، وجاءت في معظمها عامرة بالقوة والتحدي بين المشاركين، في مسعى من الجميع للحصول على أكبر قدر من النقاط، لتحسين رصيدهم منها، كونها آخر المنافسات محسوبة النقاط في الدوري، والذي سيشهد نادي الشارقة نهائي منافساته آخر شهر أبريل الحالي، في ختام موسم القفز بالإمارات.

شهد المنافسات، وقام بتتويج الفائزين، سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، وحسام زميت ممثل اتحاد الفروسية.

أضافت الفارسة أنيتا ساندي، فوزاً جديداً، حققته بجوادها «فور كاش 2» من إسطبلات أليت، في أقوى أشواط منافسات الأسبوع بمواصفات الجولة الواحدة، مع جولة تمايز، صمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، وشارك فيه 23 فارساً وفارسة من المستوى الأول، ونجح منهم 8 فرسان في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، وتجدد بينهم التنافس في جولة التمايز، وبدورهم، نجح ثلاثة فرسان في إكمال التمايز دون خطأ، وتقدمتهم على منصة التتويج، الفارسة ساندي، بعد تسجيلها الزمن الأفضل، وهي تنهي التمايز في (39.46) ثانية، كما كسب الفارس عبد الله الشربتلي بالجواد «شاب 47» من نادي الشارقة للفروسية، جائزة المركز الأول في شوط من جولة واحدة، على حواجز ارتفاعها (135) سم، وشارك فيها 32 فارساً وفارسة من المستوى الأول، نجح منهم 11 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ.