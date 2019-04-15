«محاضر» لحمدان بن راشد يتألق في نيوبري

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

حقق الجواد «محاضر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، المركز الأول في سباقات سبرينغ ترايلز للخيول، التي اختتمت أمس على مضمار نيوبري في المملكة المتحدة، وذلك في شوط وتر شيب داون ستد جرينام ستيكس، المخصص للمُهر عمر ثلاث سنوات، لمسافة 1.400 م، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ماركوس تريغوينغ.

وسبق لخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الفوز مرتين مؤخراً بهذا الشوط، من خلال الجوادين «تسليط» و«محرر».

وحظي الحدث بحضور ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وتابعت عن كثب أداء خيولها في اليوم الثاني للحدث في نسخته الـ 24، غير أن الجواد الملكي جولد ستيك، الذي حل رابعاً، أخفق في تحقيق نتيجة طيبة في شوط بطولات سوق دبي الحرة للتنس ميدن ستيكس لمسافة 1600 م (الفئة 1)، والذي ذهبت جائزته إلى المهر «فوكس تشيرمان»، بقيادة سيلفستر ديسوزا وإشراف المدرب أندرو بولدينغ.

كذلك خالف المهران الملكيان «بيانيسيمو»، بقيادة فرانكي ديتوري إشراف جون غوسدن، و«سبيس واك» بقيادة جيمس دويل وإشراف ويليام هاغس، التوقعات التي صبت لمصلحة «ماجستيك دون» في شوط ذا درويتس ميدن ستيكس، والذي قطع مسافته البالغة 2.200 م أولاً، بزمن بلغ دقيقتين و29 ثانية و27 جزءاً من الثانية، في حين اكتفى بيانيسيمو بالمركز الثاني، وسبيس واك بالرابع.

يذكر أن سوق دبي الحرة، قامت برعاية خمسة من أشواط اليوم الثاني الثمانية، كان أولها شوط أروع مفاجآت سوق دبي الحرة ستيكس (جروب 3) لمسافة 2.400 م، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 60,000 جنيه استرليني، وشهد منافسة قوية ومثيرة، حسمها بفارق ضئيل «مارميلو»، بقيادة جيرالد موس، وإشراف المدرب هوفي موريسون.

كما شهد السباق في شوطه الثاني، شوط سوق دبي الحرة ستيكس، جروب 3، المخصص للمهرات بعمر 3 سنوات، لمسافة 1.400 م، تألق «دانزو»، بقيادة جيرالد موس وإشراف المدرب المخضرم ديفيد إلسورث، حيث قطع موس مسافة الشوط بزمن بلغ دقيقة واحدة و28 ثانية و88 جزءاً من الثانية، وحصل على النصيب الأكبر من جائزة الشوط المالية البالغة 60,000 جنيه استرليني. ولم تفلح محاولات آيدن أوبراين، الذي أشرك المهرة القوية «سو بيرفكت»، للفوز بالسباق الذي استعصى على إسطبله حتى الآن، لتكتفي الأخيرة بالمركز الثالث.

واختتمت منافسات اليوم الأخير بشوط سوق دبي الحرة ميلينيوم مليونير هانديكاب، لمسافة 2.000 م، وبلغت قيمة جائزته المالية 12.000 جنيه استرليني، وشارك فيه 18 جواداً، تفوق عليها جميعاً «لونار جت»، بقيادة جيمس دويل وإشراف المدرب جون ماكي، قاطعاً مسافة الشوط بزمن بلغ دقيقتين و12 ثانية و05 أجزاء من الثانية.

قام بتتويج الفائزين عدد من كبار مسؤولي سوق دبي الحرة، يتقدمهم سليمان حامد المزروعي سفير الدولة في المملكة المتحدة وكولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، وصلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي-الخدمات المؤسسية، وشينيد السباعي نائب أول الرئيس-التسويق.