حامد رادان: نشكر فارس العرب لدعم صناعة الخيل العالمية

توجّه مالك الخيل حامد رادان بالشكر إلى فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لجهوده ودعمه لصناعة الخيل في العالم من خلال فريق جودلفين وإسطبل دارلي الشهير في إنجلترا، إلى جانب دعمه للملاك في مختلف أنحاء العالم.

وقال رادان في تصريح لــ«البيان الرياضي»، إنه يملك 60 رأساً من الخيول المهجنة في إيران، إلى جانب نخبة من الخيول تحت إشراف المدرب دوغ واتسون في دبي، ومن أبرزها جالفنايز وماجستك مون.

هذا إلى جانب نخبة من أبرز الفحول ومن أشهرها «برق» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «سامر دولوردين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«مربوش» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وأضاف رادان قائلاً، بأنه كان مرتبطاً بكرة القدم والخيول ولكنه ترك الكرة وانشغل منذ 25 عاماً بالارتباط بسباقات الخيول، وبدأ نشاطه منذ عام 2007 في دبي، والتي تعتبر بمثابة القمة في سباقات الخيول العالمية، وهذا ما نلحظه في كرنفال كأس دبي العالمي وفي الكأس العالمي من مشاركة نخبة الخيول العالمية.

وقال رادان، إن مضمار ميدان يعتبر تحفة عالمية لا مثيل له، ويشهد حضوراً جماهيرياً من مختلف دول العالم نظراً لقوة السباقات وإثارتها.

وقال رادان، إنه يشيد بجهود مليح البسطي والمساعدات التي قدمها له في مجال السباقات والتي ساعدته لوضع اسمه في سجل السباقات بمضمار ميدان.

ومن أبرز اللاعبين الذين أشرف على ظهورهم دولياً النجم الشهير علي كريمي وجواد ومهدي مهديفيكيا.

وقال رادان، إن كرة القدم رياضة شعبية تحظى بتشجيع كبير، ولكن سباقات الخيل تعتبر ذات شعبية كبيرة وتتمتع بالقوة والإثارة والمفاجآت.