مفاجآت في اليوم الأول لسباقات نيوبري للخيول

المصدر: دبي – البيان الرياضي

انطلقت يوم أمس، على مضمار نيوبري للخيول في المملكة المتحدة، سباقات الربيع «سبرينغ ترايلز»، التي ترعى سوق دبي الحرة العديد من أشواطها، حيث شهد اليوم الأول للحدث، بأشواطه الثمانية، عدداً من المفاجآت، كان أبرزها الفوز السهل الذي حققه «ستيك أكلايم» بشوط سوق دبي الحرة هانديكاب، للخيول بعمر 4 سنوات وما فوق، وبلغت مجموع جوائزه 25,000 جنيه استرليني.

ونجح الفارس آدام كيربي في قطع مسافة الشوط الثاني البالغة 1,000 متر أولاً، بزمن قدره دقيقة واحدة و2.48 ثانية، لتثمر مثابرة المدرب دين آيفوري، وصبر مالكه مايكل يارو مع أكلايم، ذات السبعة أعوام، رغم ابتعاده عن المنافسات لفترة 500 يوم.

بالمقابل، فاز «هابي باور» بقيادة سيلفستر ديسوزا وإشراف المدرب أندرو بولدينغ، بشوط سوق دبي الحرة، ومن المتوقع أن يدفع هذا الفوز بولدينغ، إلى التفكير في إشراك باور في سباقات الألفي جينس الألمانية أو الفرنسية.

وشهد شوط كأس سوق دبي الحرة العالمي للغولف ستيكس، لمسافة 2000 م، الخامس على جدول منافسات اليوم الأول، مفاجأة أخرى، عندما فاز الجواد المغمور «كينغ أوتوكار» في مشاركته الأولى لهذا الموسم، بالمركز الأول، بقيادة الفارس بن كورتيس وإشراف المدرب تشارلي فيلوز.

وحصل الفائز على النصيب الأكبر من جائزة الشوط المالية، البالغة 16,000 جنيه استرليني. وكان من أبرز المرشحين للفوز بهذا الشوط «سبيس بلوز» لفريق جودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك، غير أن الانطلاقة القوية والتحدي الكبير الذي واجهه من «تورجنيف» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين، بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، لم تحُل دون انتزاع كينغ أوتوكار للقب.