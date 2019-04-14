«أجود» يواصل التألـق ويظفـر بلقب «ند الشبـا كلاسيك»

المصدر: Ⅶ دبي – بهاء الدين عطا – خالد المهيري- دبي – البيان الرياضي

أسدل مضمار «ميدان» العالمي، الستار على موسم سباقات الخيول المحلية في الدولة، إذ شهدت الأمسية مفاجآت كبرى، أطاحت بآمال الجمهور في مسابقة الترشيحات.

وحقق «مناهير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، بينما ظفر «أجود» لنقابة بورسلي للسباقات، انتصاره الثاني على التوالي في مضمار «ميدان»، عندما اقتنص لقب الشوط الخامس «سباق ند الشبا كلاسيك» لمسافة 2000 متر، واقتنص «ذا جريت كولكشن» لمالكه زاور سكريكوف، بلقب الشوط الرابع «سباق ميدان للميل» لمسافة 1600 متر، على المضمار الرملي.

«جارم» نجم الافتتاح

انتزع «جارم» لفوزي عبد الله ناس، لقب الشوط الأول الافتتاحي لمسافة 1400 متر، على المضمار العشبي، برعاية «الطاير للسيارات»، وجائزته 165 ألف درهم، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1.25.64 دقيقة، وبفارق نصف طول عن الوصيف «دارك ثندر» لمالكه لورانس بيرك وجاري جوس بيتر بيربك، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون.

وحل في المركز الثالث «رايج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وفي الختام، قام ريزليج غراند نائب الرئيس لتأجير السيارات في «الطاير للسيارات»، بتسليم الجائزة إلى المدرب فوزي ناس.

«شيس ماستر» بطل الثاني

حقق «شيس ماستر» لجالكسي للسباقات لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، برعاية «عزيزي مينا»، وجائزته 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً 1.11.17 دقيقة، وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن الوصيف «ليدينج سبيريت» لمحمد خليل أحمد، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار. وجاء في المركز الثالث «ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون. وفي الختام، قام ريتشارد بورتنشو مدير المشاريع في «عزيزي للتطوير العقاري»، بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة المدرب مصبح المهيري.

«مناهير» نجم الثالث

اقتنص «مناهير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على المضمار العشبي، برعاية «جلف نيوز.كوم»، وجائزته 190 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.24.67 دقيقة، وبفارق طولين عن الوصيف «بيلار أوف سوسايتي» للإمارات للسباقات الترفيهية، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون.

وحل ثالثاً «يا ليل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وفي الختام، قام سانديب سوفارنا مدير مبيعات الإعلانات الرقمية في «جلف نيوز.كوم»، بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة منصور السلمان ومحمد الكعبي، نيابة عن المالك.

«ذا جريت كولكشن» يظفر الرابع

ظفر «ذا جريت كولكشن» لمالكه زاور سكريكوف، بلقب الشوط الرابع «سباق ميدان للميل»، لمسافة 1600 متر، على المضمار الرملي، برعاية «عزيزي ريفييرا»، وجائزته 240 ألف درهم، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.37.01 دقيقة، وبفارق طولين وربع الطول عن الوصيف «جالفنايز» لمالكه حامد رادان، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون.

وجاء في المركز الثالث «روديني» لعبد الله سعيد النابودة، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وفي الختام، قام رجب حسين المدير التنفيذي للهندسة في «عزيزي للتطوير العقاري»، بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة المالك زوار سكريكوف، والمدرب دوغ واتسون، والفارس أدري دي فريز.

«أجود» يضرب مجدداً

حقق «أجود» لنقابة بورسلي للسباقات، انتصاره الثاني على التوالي، في مضمار «ميدان»، عندما اقتنص لقب الشوط الخامس «سباق ند الشبا كلاسيك» لمسافة 2000 متر، على المضمار العشبي، برعاية «مجموعة لونجين V.H.P.»، وجائزته 240 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 2.02.53 دقيقة، وبفارق رقبة عن الوصيف «ماجستيك مامبو» لملاكه إم سلاك وجيه تي بيتر، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب مايك دي كوك.

وحل ثالثاً «هولد سواي» لعلي الشعفار وعبد الله الشعفار، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وفي الختام، قام باتريك عون المدير الإقليمي لشركة «لونجين»، بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة، المالك والمدرب راشد بورسلي، والفارس برناردو بينيرو.

«مدلل» يظفر بالسادس

ظفر «مدلل» لعبد الله سعيد النابودة، بلقب الشوط السادس لمسافة 2000 متر، على المضمار الرملي، برعاية «الطاير للسيارات»، وجائزته 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 2.04.88 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن الوصيف «فوريا كروزادا» لمالكه افاز إسماعيلوف، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب إروين شاربي. وحل ثالثاً «منتصرات» لأحمد غليطة المهيري، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وفي الختام، قام بول مور نائب الرئيس الأول للشؤون المالية والإدارية في «الطاير للسيارات»، بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة حمدان المنصوري نيابة عن المالك.

«كارينغتون» مسك الختام

حقق «كارينغتون» لسعود الرئيسي ومسعود محمد، لقب الشوط السابع الختامي لمسافة 1800 متر، على المضمار العشبي، برعاية «مجموعة لا غراند كلاسيك من لونجين»، وجائزته 190 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.50.39 دقيقة، وبفارق رقبة عن الوصيف «المرعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وجاء ثالثاً «فالكارتيير» لإيرك بن واتسون، وفوزي ناس، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب دوغ واتسون.

وفي الختام، قام باتريك عون المدير الإقليمي لشركة «لونجين»، بتتويج الأبطال.

مفاجآت

أطاحت المفاجآت بآمال الجمهور في الفوز بجوائز الترشيحات، حيث لم يتمكن أحد من ترشيح 6 خيول فائزة، ولا خمسة ولا أربعة.

ونجح 11 شخصاً في ترشيح 3 خيول فائزة ونال كل شخص منهم مبلغ 750 درهماً.

وتمكن الهندي عبد الحميد كيه من الفوز بمسابقة السوبر فيكتا ونال مبلغ 10 آلاف درهم.

البسطي يتوج أبطال الموسم

عقب ختام الشوط السادس، قام مليح البسطي عضو هيئة الإمارات لسباق الخيل، نائب الرئيس لنادي دبي لسباق الخيل، بتتويج أبطال الموسم المنصرم (2018 – 2019).

ونال خالد خليفة النابودة جائزة أفضل مالك في الموسم، مسجلاً الفوز 53 مرة.

ونال آرنست أورتيل جائزة أفضل مدرب بالموسم، مسجلاً الفوز بالمركز الأول 50 مرة. ونال الفارس تاغ أوشي جائزة أفضل فارس بالموسم، إذ حقق الفوز بالمركز الأول 48 مرة.

وقام باتريك عون المدير الإقليمي لشركة «لونجين»، بتتويج الأبطال بساعات فاخرة، تقديراً لإنجازهم.

وأشاد مليح البسطي ، بإنجاز خالد خليفة النابودة، وتربعه على قائمة أفضل الملاك، بعد تحقيقه هذا الموسم إنجازات باهرة، أبرزها فوزه بسباق «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة، في أمسية كأس دبي العالمي 2019، مؤكداً أن إنجازه الأبرز، هو النجاح في التوليد المحلي للخيول العربية، والذي أثبت جدارته وتفوقه على الخيول العالمية.

وأشاد البسطي بأداء المدرب آرنست أورتيل والفارس تاغ أوشي في الموسم. وأعرب مليح البسطي عن ارتياحه لنجاح الموسم، وقال إن اجتماع هيئة الإمارات لسباق الخيل المقبل، سيجيب عن الاستفسارات لتطوير السباقات، وكذلك سيعمل على تحسين الجوائز المالية.

واتسون: «كولكشن» يشارك الموسم المقبل

أعلن المدرب دوغ واتسون عن مشاركة «ذا جريت كولكشن» بطل الشوط الرابع «سباق ميدان للميل»، في سباقات الموسم المقبل وأبرزها كرنفال كأس دبي العالمي مشيداً بأدائه في الشوط .

وقال واتسون في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن مسافة الميل تعد مناسبة بالنسبة له وخاصة على الأرضية الرملية مؤكداً مشاركته في تلك المسافة بسباقات الموسم المقبل.

وأعرب واتسون عن ارتياحه لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بمضمار «ميدان».

بورسلي: «أجود» يشارك في السباقات الإنجليزية

أعلن راشد بورسلي مدرب البطل «أجود» الحائز لقب الشوط الخامس الرئيس «سباق ند الشبا كلاسيك» عن مشاركته في السباقات الإنجليزية الصيف المقبل وذلك لكي يكتسب الخبرة اللازمة أمام النخبة على المضمار العشبي قبل أن يعود مجدداً إلى الإمارات.

وقال بورسلي إن البطل يحبذ المسافات من 1400 متر إلى 1600 متر، وقد أثبت جدارته وقوته في مسافة 2000 متر.

وتوقع أن يشارك «أجود» في أمسية كأس دبي العالمي العام المقبل، مشيداً بإنجازه بالفوز مرتين على التوالي بمضمار «ميدان».

أحمد بن حرمش: «مدلل» أثبت جدارته

أشاد المدرب أحمد بن حرمش بأداء البطل «مدلل» لمالكه عبدالله سعيد النابودة في مشاركته الأولى بمضمار «ميدان»، حيث سبق له المشاركة 3 مرات بمضمار جبل علي. وقال بن حرمش في تصريح لــ«البيان الرياضي»، إن المسافة والأرضية كانتا مناسبتين للبطل . كما أشاد بن حرمش بالأداء القوي للجواد «كارينجتون» في الشوط السابع . دبي – البيان الرياضي

مصبح المهيري: البطل حقق التوقعات

أعرب المدرب مصبح المهيري عن سعادته بأداء «شيس ماستر»، وانتزاعه الفوز في الشوط الثاني، مشيداً بأداء الفارس أنطونيو فريزو، وقيادته للبطل بمهارة.

وقال المهيري إن فوز «شيس ماستر» حقق توقعاته نسبة لجاهزيته في تدريباته الأخيرة. وأضاف أن فوز البطل ليس مستغرباً، خاصة أنه ينحدر من نسل الفحل الشهير «شمردل». دبي – البيان الرياضي