«الحبتور» يتوّج بكأس بطولة دبي للبولو

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

توّج فريق الحبتور للبولو، بطلاً لبطولة دبي 2019 للبولو، للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه بجدارة أول من أمس، في المباراة النهائية المثيرة على فريق أبوظبي 6/‏9، التي أقيمت بمنتجع ونادي دبي للبولو والفروسية، في ختام سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو.

وجاءت المباراة في مجموعها جيدة رغم تواضع «الهانديكاب» عند لاعبي الفريقين، لكنها حفلت بالندية والإثارة في أغلب فتراتها، وكان اليوم الختامي للبطولة، حافلاً بالأنشطة والجوائز الرائعة التي استمتع بها جمهور الحضور، وعقب المباراة قام ياسر الصافي «العطار»، مالك شركة العطور الراعية للبطولة، بتتويج الفريق البطل الفائز بالكأس، وهو فريق الحبتور بقيادة نجمه محمد الحبتور، والذي يضم رجا أبو العينين وتوماس وسانتي جومز، بينما نال فريق أبوظبي، كأس المركز الثاني، ويضم الفريق كلاً من فارس اليبهوني وعلي المري وفيلكس اسين وجورج روبرسي، ونال فريق كينغينز، هدايا المركز الثالث، كما تم تتويج توماس بانو كأفضل لاعب والجواد «كوميتيكا» كأفضل مهر.

كينغينز الثالث

وسبق المباراة النهائية، دورة تحديد المراكز من الثالث وحتى الخامس بطريقة الذهاب والإياب حيث لعب كل فريق ثلاثة أشواط، بين هيسكث وكينغينز وذئاب دبي، ونجح فريق كينغينز في تحقيق الفوز 3/‏4 على فريق ذئاب دبي الذي احتل المركز الرابع وبنفس النتيجة تغلّب على فريق هيسكيث صاحب المركز الخامس.

سعادة الحبتور

وأعرب محمد خلف الحبتور قائد فريق الحبتور، عن سعادته بالفوز باللقب للعام الثالث على التوالي، مؤكداً أن موسم البولو كان رائعاً واستثنائياً ويستحق فريق العمل بنادي ومنتجع الحبتور، التهنئة على هذا الجهد، لأننا في شهر أبريل، وما زال الجمهور حريصاً على التواجد وبشكل مكثف، ووجه الشكر إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على إعارتها أحد لاعبي فريق الإمارات، إلى فريق الحبتور، مما أسهم في فوز الفريق بالبطولة.

براعم المستقبل

وأضاف رغم ختام سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، إلا أن هناك بطولتين محليتين، الأخيرة منهما يشارك بها براعم أكاديمية الحبتور التي تضم نحو 60 لاعباً، أغلبهم من السيدات، سيصبحن نجمات المستقبل. وقال: سنعمد إلى مشاركة نجم محترف وآخر محلي ولاعبين من الأكاديمية في كل فريق، لكي يكتسبوا خبرة وحنكة المباريات، وتزول عنهم رهبة، مجاراتهم للاعبين المحترفين، وألا يسمح للمحترفين بتسجيل الأهداف بل تترك الفرصة كاملة لبراعمنا من الأكاديمية، لتعزيز الثقة لديهم.

رعاية

أشاد ياسر الصافي مالك شركة «العطار» للعطور راعي البطولة، بالنجاح الذي شهده الحدث، وأعرب عن سعادته بتواجد شركته كأحد الرعاة في البطولة، مؤكداً استعداد شركته على الدوام للتواجد ضمن بطولات البولو، ومقدماً شكره للحبتور الذي منحهم الثقة في رعاية هذه البطولة.