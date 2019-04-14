بولو السعودية يكسب الإمارات في مواجهة عام التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كرّم الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان المنتخب السعودي بعد فوزه على الأبيض الإماراتي 8-7 في المباراة الاستعراضية التي جرت بينهما مساء أول من أمس على عام التسامح 2019 بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو التي أقيمت بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بحضور سعيد بن حوفان نائب رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو وزايد العبودي المدير التنفيذي للنادي وعمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو، وعدد من الشخصيات الرياضية ومحبي ومتابعي البولو، وأعرب الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، عن سعادته بإقامة مباراة عام التسامح التي جمعت الشقيقين الإمارات والسعودية، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي على توجيهاته ودعمه لكل أنشطة البولو وأيضاً الفعاليات المجتمعية، التي ينظمها النادي على مدار الموسم، وقال: لا يوجد خاسر في هذه المباراة الاستعراضية، فالكل فائز، لأننا نحتفي بعام التسامح، الذي يرسخ قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة، خصوصاً لدى الأجيال الجديدة بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة، وهو دائماً ما يكون شعار الإمارات في كل الأحداث ليس فقط على المستوى الرياضي بل في كل المجالات.

وشهدت الاحتفالية عدداً من الفعاليات، منها استعراض رقصة اليوله واستعراض قفز الحواجز، وأيضاً فعاليات خاصة بالأطفال والعائلات والتي جذبت الأنظار، وقد اعتاد النادي على تنظيم هذه الفعاليات مع كل بطولة أو حدث مجتمعي بمقر النادي.