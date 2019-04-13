كأس الوثبة ستاليونز يجتذب 16 خيلاً في بوردو

المصدر: بوردو - البيان الرياضي

يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث يقام مساء اليوم، بمضمار بوردو الفرنسي، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري السكب)، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة)، وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم.

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1900 م، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 14 ألف يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ، لمشاركة أبرز وأقوى الخيول.

ويجتذب السباق 16 خيلاً، يأتي في مقدمتها، والمرشحين للفوز بالكأس، «بيلزام» بإشراف دايمن فاتريجانت وبقيادة انتوني كراستوس، و«مكاسب» بإشراف فرانسوا روهات وبقيادة سامي لي، وتعود ملكيتهما إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ويعد «بيلزام» المنحدر من نسل «نظام» والفرس «دجزابيل» من أقوى المرشحين للفوز بعد حلوله في المركز الثاني ثلاث مرات.

ويمثل خيول الإمارات أيضاً الجواد «فلاش دو فاوست» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وبإشراف دي موريسون، وبقيادة كريستيان ديمورو، وينحدر نسل الجواد من «مجاني» والفرس «دجيربا دو مونتيل».