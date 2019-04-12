«ميدان» يسدل الستار على موسم السباقات اليوم

المصدر: دبي ــ بهاء الدين عطا

يسدل الستار مساء اليوم على موسم سباقات الخيل بمضمار ميدان العالمي، حيث ستقام 7 أشواط قوية، أبرزها الخامس الرئيس لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، برعاية مجموعة لونجين، وجائزته 240 ألف درهم.

تبدأ انطلاقة الشوط الأول الافتتاحي في السادسة والنصف مساء لمسافة 1400 متر، برعاية الطاير للسيارات، وجائزته 165 ألف درهم، ويتنافس خلاله 16 خيلاً، يتصدرهم «أنتيمو» لماجد بن مصبح المهيري، بقيادة اشتيبان مازور وإشراف أحمد الشنبلي، ومن أبرز المنافسين «دارك ثندر» لمالكه لورانس بيرك وجاري جوس بيريك، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون. إلى جانب «جارم» لفوزي عبد الله ناس بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس، «دالتري» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بقيادة أنطونيو فريزو وإشراف علي الرايحي.

ويسعى لانتزاع اللقب كل من: «كلوس باس» لإم بيرك وإم إتش بيرك، بقيادة تاغ أوشي وإشراف ساتيش سيمار، «جيسي موث» لسهيل سالم بن غدير، وإشراف أحمد بن حرمش، "كبرياء" لمحمد إبراهيم عبد المجيد، بقيادة ريان بأول وإشراف محمد إبراهيم، «رايج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي الرايحي، «رول أوف أونر» لإسماعيل محمد، بقيادة فابريس فيرون وإشراف إسماعيل محمد.الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «عزيزي مينا» لمسافة 1200 متر، برعاية عزيزي للتطوير العقاري، وجائزته 210 آلاف درهم، صراع الأقوياء في الشوط، ويتنافس خلاله «شجى» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «لجينداري لانش» لإسطبل العفو للسباقات، بقيادة رويستون فرنش وإشراف فوزي ناس، «ليكويد ميركوري» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة علي الميموني وإشراف راشد بورسلي، «شيس ماستر» لجالاكسي للسباقات، بقيادة أنطونيو فريزو وإشراف مصبح المهيري، «هوتوتو» لباسل أحمد رامي، «شقفة» بقيادة برناردو بينيرو وإشراف يوسف بن غيلان، «افتتاح» لناصر عسكر، بقيادة فرنا ندوجارا وإشراف ساتيش سيمار.

الشوط الثالث

يتوقع أن يشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر «سباق التكافؤ»، برعاية غلف نيوز، وجائزته 190 ألف درهم، صراعاً ساخناً بين 14 خيلاً قوياً، يتصدرهم «إجبار» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة كونور بيسلي وإشراف ساتيش سيمار، ومن أبرز المنافسين على اللقب «بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، بقيادة أنطونيو فريزو وإشراف اروين شاربي، «بلوكشين» لمحمد خالد عبد الرحيم، بقيادة ادري دي فريز وإشراف فوزي ناس.

ويتطلع للفوز باللقب «مناهير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة رويستون فرنش وإشراف سالم بن غدير، «فاروق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة فابريس فيرون، «سالف دوري» لنقابة بورسلي، بقيادة اشتييان ما زور وإشراف راشد بورسلي، «أهلاً إماراتي» لنادي الشهامة للسباقات، بقيادة آدم ماكلين وإشراف سعيد الشامسي، «سيركيل دريم» لسيد حشيش، بقيادة جوانا جرز يبوسكا وإشراف ساتيش سيمار، «بارفيه» لفريق بايرلي، بقيادة ساندرو بايقا وإشراف هلال العلوي.

سباق ميدان للميل

يتوقع أن يشهد الشوط الرابع لمسافة 1600 متر «سباق ميدان للميل»، برعاية عزيزي ريفيرا، والذي تبلغ جائزته 240 ألف درهم، تنافساً مثيراً بين أقوى الخيول، وعددها ثمانية، يتصدرها «روديني» لعبد الله سعيد النابودة، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «ذا جريت كولكشن» لمالكه زاور سكريكوف، بقيادة أدري دي فريز وإشراف دوغ واتسون، «بوشارت» لفريق البيت متوحد، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «جالفنايز» لحامد رادان، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «أودتو أوتمن» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة تاغ أوشي وإشراف ساتيش سيمار، «مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة أنطونيو فريزو وإشراف اروين شاربي.«ند الشبا كلاسيك»

يعتبر الشوط الخامس «سباق ند الشباب كلاسيك» لمسافة 2000 متر، برعاية مجموعة لونجين، ومجموع جوائزه 240 ألف درهم، الرئيس في سباق اليوم، ويتنافس خلاله 16 خيلاً، يتصدرهم «جبر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

وأبرز المرشحين «يولونج برنس» لمالكه يو لونج، بقيادة برنارد فايدرب وإشراف مايك دي كوك، «أجود» لنقابة بورسلي للسباقات، وقد حقق الفوز في آخر مشاركاته يوم 5 أبريل الجاري بمضمار ميدان، «جي إم هوبكنز» لإسطبل رمضان، بقيادة كونور بيسلي وإشراف جابر رمضان، «رويال كروسيد» و«مزدوج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «يقين» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة آدم ماكلين وإشراف مايك دي كوك، «سكند سمر» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة اشتيبان مازور وإشراف علي الرايحي، «دو لمن» لفريق البيت متوحد، بقيادة تاغ أوشي وإشراف ساتيش سيمار، «بلوسفرين» «لفريق البيت متوحد»، بقيادة رويستون فرنش وإشراف اروين شاربي، «هولد سواي» لعلي الشعفار وعبد الله الشعفار، بقيادة زافير زياني وإشراف أحمد بن حرمش.الشوط السادس

ينتظر أن يشهد الشوط السادس لمسافة 2000 متر، برعاية الطاير للسيارات، والذي تبلغ قيمة جائزته 210 آلاف درهم، مواجهة شرسة بين 14 خيلاً قوياً، يتصدرهم «منتصرات» لأحمد خليفة المهيري، بقيادة رويستون فرنش وإشراف سالم بن غدير، «اتجاه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جورج بيكل وإشراف دوغ واتسون، «فوريا كروزادا» لافاز إسماعيلوف، بقيادة أنطونيو فريزو .

وإشراف اروين شاربي، «دباشي» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «كي بيد» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقايدة فرناندو جارا وإشراف علي راشد الرايحي، «مدلل» لعبد الله سعيد النابودة، بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بقيادة فابريس فيرون وإشراف علي الرايحي.

مسك الختام

يختتم اللقاء بالشوط السابع لمسافة 1800 متر، برعاية مجموعة لاغراند كلاسيك من لونجين، وجائزته 190 ألف درهم. يتنافس في الشوط 16 خيلاً، يتصدرهم «مستر بومروي» لمحمد الأعسر، بقيادة آدم ماكلين وإشراف محمد رمضان.

وأبرز المرشحين «المرعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي راشد الرايحي، «كرافينج» لسلطان علي، بقيادة ريان باول وإشراف سايمون كريسفورد، «فالكا رتير» لايريك بن واتسون وفوزي ناس، بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس. ويتطلع لانتزع اللقب كل من: «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة جيوس روز اليس وإشراف سالم بن غدير. «تفاخر» و«تفاعل» و«بواسل» و«جذور» و«مجيب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ترشيحات البيان

الشوط الثاني: ليثام سينت أنيس

الشوط الثالث: بلوكشين

الشوط الرابع: ذا جريت كولكشن

الشوط الخامس: أجود

الشوط السادس: سيكريت تريد

الشوط السابع: المرعب

ترشيحات الخبراء

الشوط الثاني: شجي

الشوط الثالث: بنتر

الشوط الرابع: بوشارت

الشوط الخامس: جي ام هوبكنز

الشوط السادس: دباشي

الشوط السابع: الكارتير

305 آلاف درهم جوائز مسابقات ترشيحات الجمهور

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار «ميدان»، مبلغ 305 آلاف و160 درهماً، قيمة جوائز مالية لمسابقات ترشيحات الجمهور، تفاصليها كالتالي:

ينال الفائز في مسابقات الترشيحات الكبرى، ومن ينجح في ترشيح 6 خيول فائزة في 6 أشواط، مبلغ 32 ألف و160 درهماً.

ويحصل من يرشح 5 خيول فائزة مبلغ 6 آلاف درهم.

وينال من يرشح 4 خيول فائزة مبلغ 4 آلاف درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة مبلغ 15 ألف درهم. وينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى مبلغ 10 آلاف درهم، فيما ينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة، مبلغ 35 ألف درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة الأشواط الثلاثية مبلغ 176 ألف درهم.

وينال الفائز في جائزة الترضية للأشواط الثلاثية مبلغ 2000 درهم.

وينال الفائز في مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس 10 آلاف درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير 15 ألف درهم.

الاشتراك في مسابقة السوبر فيكتا مجاني، وتوزع الاستمارات الخاصة بذلك عند بوابات الدخول، وتم تخصيص المسابقة للشوط الخامس بالبرنامج لكل أمسية سباق، وتتيح الفرصة للفائز للحصول على جائزة مالية قدرها 5000 درهم كحد أدنى.

على المشارك القيام باختيار الخيول التي يتوقع حصولها على المراكز الأربعة الأولى بالتسلسل الرسمي الصحيح، والمعلن للشوط الخامس بالبرنامج.

يجب تعبئة الاستثمارات وإيداعها في الصناديق المخصصة بموعد أقصاه الساعة 6.50 مساء (قبل 15 دقيقة من انطلاقة الشوط الثاني في أمسية السباق، التي تشمل على سبعة أشواط بالبرنامج. سيتم إخطار الفائزين بجميع المسابقات، عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة، ويشترط وجود الفائز شخصياً بالمضمار، مع إبراز وثيقة إثبات هوية أصلية سارية المفعول، تحمل صورة شخصية (جواز السفر، بطاقة الهوية الإماراتية، رخصة القيادة). لاستلام الجائزة المالية من مركز توزيع جوائز ترشيحات الجمهور بميدان.