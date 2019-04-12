«بادي الشام» يتوّج بكأس الوثبة في مونت مارسان

المصدر: دبي- البيان الرياضي

توج الجواد «بادي الشام» بإشراف توماس فورسي وبقيادة جوليان اوج، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم يوم أول من أمس بمضمار مونت مارسان الفرنسي ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع إستراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم.

وتفوق «بادي الشام» بفارق نصف طول عن «آل كابون مونلو» لروبرت بوديت، وبإشراف او تريجودت وبقيادة انتوني كارستوس، فيما جاء ثالثاً «بيلسيما دو غزال» لمزرعة غزال ايرل البيسيس، وبإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة مارلين ايون.

واجتذب السباق البالغ طوله 1400 متر (بري كريس الثاني) 7 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتميز السباق بالإثارة والتشويق حيث انحصر التنافس بين خمسة خيول ولم يكن الفارق بينهما يبلغ سوى نصف طول.

وانطلق إلى الصدارة مبكراً من البوابة الخامسة «آل كابون مونلو»، وظل متمسكاً بالصدارة وسط مطاردة «بيلسيما دو غزال» و«نيف» بقيادة جبرائيل بون، وظل هذا السيناريو ينسج على هذا المنوال حتى الوصول إلى المنعطف الأخير.

وفي عمق المستقيم وفيما كان «آل كابون مونلو» قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى خط النهاية، وفي آخر 50 متراً انقض «بادي الشام» بقوة ليخطف الفوز ومسجلاً 1:39:30 دقيقة.