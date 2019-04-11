7 أشواط مثيرة في ختامي المضمار العيناوي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يختتم مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف في السادسة من مساء اليوم سباقاته للموسم حيث ينطلق سباقه الثاني عشر والأخير والذي يتضمن 7 أشواط مثيرة بمشاركة نخبة من الخيل القوية والمتمرسة تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 520 ألف درهم.

وخصصت 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة فيما سيكون الشوط الثاني فقط للخيول المهجنة الأصيلة، وكالعادة يستهل سباق اليوم بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة وبمشاركة 15 خيلاً تتسابق لمسافة 1600 متر وعلى جوائز مالية 70 ألف درهم.

وتتواصل الإثارة في الشوط الثاني بالأمسية وهو الشوط الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 15 خيلاً وينطلق لمسافة 2000 متر وعلى جائزة مالية تبلغ 70 ألف درهم، وتتنافس عليه خيول قوية وأبرزها (ميرس) و(هالو).

وفي الشوط الثالث الذي خصص للخيول المبتدئة بمشاركة 15 خيلاً، تسعى عدد من الخيول التي تشارك أول مرة لتأكيد حضورها القوي وهي تتسابق لمسافة 2000 متر، فيما تبدو الكفة راجحة بالنسبة لأكثر من متسابق لحسم الأمور لمصلحته مثل (لهيب الريف) و(جيرناز)، ولن يختلف الأمر كثيراً من حيث الإثارة والتشويق بالشوط الرابع.

حيث ستحتدم المنافسة طوال مسافة 1800 متر بمشاركة 15 خيلاً تتنافس على جائزة مالية تبلغ قيمتها 70 ألف درهم.

وفي الشوط الخامس تسعى خيول صاحبة تجربة في المضامير الرملية لتحقيق الفوز بمشاركة 15 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم، فيما تعود الخيول المبتدئة للظهور في الشوط السادس وقبل الأخير بالأمسية لتتسابق 1400 متر وعلى جوائز مالية تبلغ 70 ألف درهم وأبرزها (زوربا ديل ما)، و(سيندور دي باين).

وفي ختام السباق الأخير للمضمار العيناوي ينطلق الشوط السابع والرئيس وهو سباق العين للسرعة لمسافة 1000 متر وتبلغ جائزته 100 ألف درهم بمشاركة ثمانية خيول قوية وأبرزها (غزوان الخالدية)، و(موني توبيرن).