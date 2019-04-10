«جازمة عذبة» بطلة كأس الوثبة ستاليونز في تاربس

المصدر: فرنسا - البيان الرياضي

توجت المهرة «جازمة عذبة» لمزرعة عذبة، بقيادة غوليوم جودي جاي، بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز (بري فال دادور) لمسافة 2100 م، الذي أقيم أمس الأول برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، واستضافه مضمار تاربس في فرنسا، وشارك في السباق 9 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتسيدت الصدارة مبكراً «فيونا دو ليجارديه» ومن خلفها «فلاش كلاس» ثم «مارمارا ستار»، ثم دخلت إلى صلب المنافسة، «جازمة عذبة» منطلقة بقوة من الصفوف الخلفية، وتخطف الصدارة بفارق نصف طول عن «ريزالا» التي حلت وصيفة، لجان مارك فاتريجانت بقيادة الفارسة مارلين ايون، وجاءت في المركز الثالث بفارق 7 أطوال، «راحة» بقيادة فرانسوا زافير بيرترا، فيما جاءت رابعة «جديدة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وتتواصل عصر اليوم سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز في فرنسا، حين يستضيف مضمار مونت دو مارسان السباق الذي تشارك فيه 7 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر (بري كريس الثاني).

ومن ابرز الخيول المنافسة على اللقب البالغ جائزته 16 ألف يورو، هي «مارفيلا الموري» لرينيه لور كوخ، وبإشراف دي غوليمين، وبقيادة ليللي لو بمب، و«آل كابون مونلو» لروبرت بوديت بإشراف او تريجودت، وبقيادة انتوني كارتوس، وينافس على اللقب أيضاً «الوعدي» لمانويلا ديفاريو شيرفينبيرج، وبإشراف شارل جوردين وبقيادة جوليس موبين، و«سوريدي» لاكسيل نيجور دو فاتريجانت، وبإشراف دايمين فاتريجات، وبقيادة كليمنت موريل.