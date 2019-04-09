الرياض تستضيف كأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

يستضيف ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز لسباقات الخيول، بالعاصمة السعودية الرياض، في الخامس من ديسمبر المقبل، ختام فعاليات النسخة السادسة والعشرين، لسلسلة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ويأتي تحديد هذا الموعد، ليتزامن مع مناسبة عزيزة، وهي الذكرى 48 لقيام الاتحاد، وذلك دعماً وتعزيزاً للعلاقات المتطورة بين دولة الإمارات والسعودية على الصعد كافة.

الاستضافة الثانية

وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها المملكة هذه السلسلة، التي تقام جولاتها في 12 مضماراً حول العالم، وتأتي دعماً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وترسيخ مكانته العريقة وأصالته في كافة المضامير العربية والعالمية.

شكر وعرفان

وتقدم فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، المشرف العام لسباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بأسمى آيات الشكر والعرفان، إلى الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الأمير فهد بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز، على حسن استضافة فعاليات هذه السلسلة في المرة الأولى، والموافقة على اختيار هذا اليوم الغالي على قلوبنا في الإمارات.

علاقات وثيقة

وقال الرحماني إن المبادرة باختيار الختام، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات، يأتي تعزيزاً للعلاقات الوثيقة الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات، لا سيما الفروسية.

وأضاف أن إقامة الختام في الرياض لهذه السلسلة، يحمل مغزى مهماً، وهو تأكيد الدور الريادي الكبير الذي تقوم به الدولتان لدعم ورفعة شأن الخيول العربية الأصيلة.

12

أشار فيصل الرحماني، إلى أن سباقات النسخة السادسة والعشرين، تمت زيادتها لتصبح 12 سباقاً، بدلاً من 10، في أهم المضامير العالمية، بينها ثلاث محطات عربية مهمة، هي: مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية، كما تشمل الجولات كلاً من فرنسا، هولندا، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، وألمانيا.