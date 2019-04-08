خيول طحنون بن زايد تسجّل ثنائية عبر «الريف»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

حققت خيول إسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ثنائية في الحفل الختامي لموسم سباقات نادي أبوظبي للفروسية، مساء أمس الأول، بالفوز بلقب الشوطين الأول والثالث، الأبرز في الحفل، وكانت ضربة البداية عن طريق «الحان الريف» في الشوط الأول من سباق غنتوت لمسافة 1600 م، بمشاركة 16 خيلاً، تنافست على جوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، وجاء الفوز بقيادة الفارس جيرالد أفرانس وإشراف عبد الله الحمادي، وحل ثانياً بفارق طول إلا ربع، الجواد «صمود» لياس لإدارة سباقات الخيل، بقيادة ريتشارد مولن، وفي الشوط الثالث، نال «شرف الريف» لقب بطولة واحة ليوا لمسافة 1400 م، الذي بلغت جوائزه المالية 300 ألف درهم، وشارك فيه 12 من نخبة الخيول القوية، بقيادة جيرالد أفرانش، وحلت ثانية، بفارق نصف طول، «وديعة» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بقيادة الفارس اشتيبان مازور، فيما ذهب لقب الشوط الثاني من سباق «البينونة» لمسافة 1400 م، المخصص للمبتدئة، إلى «إيه إف نافس» لخالد النابودة، بقيادة أنطوني فريس، وحل ثانياً بفارق طول «إيه إس عطوف» للشيخ حامد بن خادم بن بطي، بقيادة ساندرو بايفا.

التاج الثلاثي

ونجحت المهرة «حكيمة مسقط»، لمربط مسقط للخيول العربية الأصيلة، في انتزاع لقب الشوط الرابع، من سباق بطولة التاج الثلاثي العربي في جولته الثالثة لمسافة 2400 م، بقيادة أشتيبان مازور، وحل ثانياً بفارق طول إلا ربع، «مرغم دبي» لصالح عمر بن حيدر، بقيادة انطونيو فريزو، فيما حافظ خالد خليفة النابودة على لقب بطولته المحببة، كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 م في الشوط الخامس، بواسطة الجواد «إيه إف ممتاز»، بقيادة الفارس اشتيبان مازور، وجاء ثانياً بفارق نصف طول «حوافز» لسالم على مرشد المرر، بقيادة كونور بيسلي وإشراف رضا بن عطية.

شوط الختام

وفي الشوط الأخير، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، على لقب سباق البطين لمسافة 1600 م، ذهبت الصدارة إلى «شوجر بوي» لقيس حمزة عبود، بقيادة إشتيبان مازور، وجاء في المركز الثاني بفارق طول وربع، الجواد «سيرينجتي سكاي» لصالح عمر بن حيدر، بقيادة الفارس فابريس فيرون، وعقب نهاية الأشواط، تم تتويج الفائزين من قبل فيصل الرحماني مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وعدد من ملاك ومربي الخيول، كما تم السحب على تذاكر الجماهير في نهاية السباق، وتقديم الهدايا القيمة للفائزين.

موسم ناجح

ووصف فيصل الرحماني، موسم سباقات مضمار نادي أبوظبي للفروسية، بالناجح، وأنه حقق المطلوب، ذاكراً أن القادم سيكون أفضل بإذن الله، وأضاف: لدينا الكثير الذي سوف نقدمه في الموسم المقبل، وهنالك مقترح بزيادة عدد الأشواط، ولكن هذا يتوقف على إمكانية مشاهدة خيل جديدة، مع المزيد من الترتيب لتنظيم أفضل، وأكد الرحماني أنهم سيعملون على جذب المزيد من الجماهير في مضماري أبوظبي والعين، لأن الجمهور، وحسب قوله، يمنح السباقات قوتها، مبيناً أن الأطفال سيكون لهم نصيب من الاهتمام لجذبهم ببرامج خاصة، وربطهم بالخيول في سن مبكرة.

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رفعت لارا صوايا، أسمى آيات الشكر والتقدير، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على دعمه المستمر لرياضة الفروسية والخيول العربية، والدعم الذي يقدمه سموه لمهرجانه العالمي، وقالت لارا، إن كأس الوثبة ستاليونز هذا الموسم، نجح بامتياز، بعد تنظيم 23 سباقاً ناجحاً في مضماري أبوظبي والعين، و66 سباقاً عالمياً في عدد من الدول.