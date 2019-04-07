«أجود» يظفر بلقب جائزة زعبيل و«جيمسيان» مسك الختام

المصدر: Ⅶ دبي ــ بهاء الدين عطا ــ خالد المهيري - دبي ـــ البيان الرياضي

تواصلت الإثارة والقوة في السباق 22 بمضمار «ميدان» العالمي، والذي أقيم برعاية كل من «طيران الإمارات»، «موانئ دبي العالمية»، و«مدينة محمد بن راشد آل مكتوم ــ الحي الأول».

وظفر «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بلقب الشوط السادس «جائزة كريستال لاجون - الحي الأول» لمسافة 1400 على المضمار الرملي.

كما اقتنص «أجود» لنقابة بورسلي للسباقات لقب الشوط الخامس الرئيس «جائزة زعبيل» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي برعاية «طيران الإمارات». وحققت خيول محمد خليفة البسطي خلال السباق عبر «روكيت باور» بطل الشوط الثالث، «جيمسيان» بطل الشوط السابع والختامي للأمسية.

«موجب» نجم الأول

اقتنص «موجب» لملاكه أحمد السبوسي وأحمد بن طوق المري وبطي بن طوق المري لقب الشوط الأول لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «ميناء جبل علي» وجائزته 165 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.37.36 دقيقة وبفارق 6 أطوال وربع الطول عن الوصيف «إمبريزون» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وفي الختام قام شهاب الجسمي المدير التجاري لموانئ دبي العالمية بتتويج الأبطال.

«دولمن» بطل الثاني

حقق «دولمن» لعدنان خان لقب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي» وجائزته 165 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 2.04.23 دقيقة وبفارق نصف طول عن «بلو سوفرين» لفريق البيت متوحد بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب إروين شاربي.

وفي الختام قام شهاب الجسمي المدير التجاري لموانئ دبي العالمية بتتويج الأبطال.

«روكيت باور» يظفر الثالث

ظفر «روكيت باور» لمحمد خليفة البسطي بلقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «الإمارات سكاي واردز» وجائزته 220 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.10.70 دقيقة وبفارق رأس عن الوصيف «ريفلسكوب» لإسطبل هوت سكوت للسباقات بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام قام سيد هاريس مدير شحن الإمارات في «الإمارات للشحن الجوي» بتتويج الأبطال.

«إيمورتالايزد» مفاجأة الرابع

اقتنص «إيمورتالايزد» لمالكه إمحمد محمد نجم لقب الشوط الرابع «كأس أليجانس سترتش - الحي الأول» لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول» وجائزته 170 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 2.21.37 دقيقة وبفارق طول عن «سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس أوليفيه دوليز وإشراف المدرب علي راشد الرايحي. وفي الختام، قام شيخار فيرما مدير المبيعات في «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول» بتتويج الأبطال.

«أجود» بطل الرئيس

ظفر «أجود» لنقابة بورسلي للسباقات بلقب الشوط الخامس «جائزة زعبيل» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي برعاية «طيران الإمارات» وجائزته 240 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 1.36.13 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن الوصيف «أبوف آند بيوند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وفي الختام قام سيد هاريس مدير شحن الإمارات في «الإمارات للشحن الجوي» بتتويج الأبطال.

«إمبورتانت ميشن» نجم السادس

اقتنص «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم لقب الشوط السادس «جائزة كريستال لاجون - الحي الأول» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول» وجائزته 185 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.24.78 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «سبيدي موف» لتتش جولد للسباقات وشين إيونج الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام، قام شيخار فيرما مدير المبيعات في «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم «الحي الأول» بتتويج الأبطال.

«جيمسيان» مسك الختام

ظفر «جيمسيان» لمحمد خليفة البسطي بلقب الشوط السابع والأخير لمسافة 2400 متر على المضمار العشبي برعاية «الإمارات للشحن الجوي» وجائزته 190 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 2.33.03 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «استكمال» للإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب دوغ واتسون.

وفي الختام قام سيد هاريس مدير شحن الإمارات في «الإمارات للشحن الجوي» بتتويج الأبطال.

ترشيحات

ابتسم الحظ للسوداني طلال محمد أحمد سليمان في الفوز بجائزة الترشيحات حيث تمكن من ترشيح 5 خيول فائزة في الأشواط الستة ونال مبلغ 12 ألفاً و715 درهماً.

ونال أعلى النقاط السوداني محمد حسين أحمد «50 نقطة» وحصل على 2000 درهم.

وحصل 7 أشخاص على 750 درهماً لكل منهم بعد نجاحهم في ترشيح 4 خيول فائزة.

سالم بن غدير: «إمبورتانت ميشن» تناسبه الأرضية الرملية

أشاد المدرب سالم بن غدير، بأداء البطل «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم ، وانتزاعه للقب الشوط السادس بمهارة لمسافة 1400 متر .

وأكد بن غدير في تصريح عقب السباق، أنهم تسلموا تدريب البطل شهر ديسمبر الماضي، وأن أفضل مشاركاته في مسافة 1400 متر، مع احتمال 1200 متر، كما أن الأرضية الرملية تعتبر مناسبة بالنسبة له، وأنه يتوقع مشاركته في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي العام القادم، متمنياً أن يحالفه التوفيق في مشاركاته المقبلة.

وأشاد المدرب سالم بن غدير بأداء الفارس رويستون فرنش وقيادته البطل للفوز بلقب الشوط . واضاف أن الفارس رويستون فرنش أتبع التعليمات و نجح في الوصول إلى خط النهاية متغلبا على أبرز الخيول المنافسة على لقب الشوط .

راشد بورسلي: مستوى «أجود» يؤهله لأشواط كأس دبي العالمي

أعرب المدرب راشد بورسلي عن فخره وإعزازه بالفوز الباهر الذي حققه «أجود» في الشوط الرئيس «جائزة زعبيل»، مؤكداً أنه حصان طيب وأصيل، أعطى كل اللي عنده، وكل ركضة يركضها تكون أفضل من سابقتها.

وأضاف قائلاً في تصريح لـ «البيان الرياضي»، بأنه يحب الأرضية العشبية، وقد ظهر بمستوى رائع في مضمار أبوظبي و«ميدان» أيضاً.

وأكد بورسلي خلال حديثه أن مستوى الجواد يؤهله للمشاركة في أشواط كأس دبي العالمي، متمنياً أن تتحقق هذه الأمنية الموسم المقبل.

وقال بورسلي إن أصل «أجود» طيب، حيث ينحدر من نسل الفحل «روك أوف جيبرالتر»، نجم السباقات الإنجليزية سابقاً.

وأضاف قائلاً بأنه تقدمه منذ البداية ساعده في تصدر الشوط حتى المرحلة الأخيرة.

مصبح المهيري: الأرضية العشبية تناسب «جيمسيان»

أشاد المدرب مصبح المهيري بأداء البطل «جيمسيان» وفوزه على نخبة الخيول في الشوط السابع الأخير.

وأضاف في تصريح لـ «البيان الرياضي»، بأن البطل حصان رائع وسبق له الفوز في افتتاح الموسم بمضمار أبوظبي، كما احتل بعدها المركز الثاني مرتين بمضمار العين.

وأضاف المهيري قائلاً، بأن الأرضية العشبية تناسبه وأصله طيب، حيث ينحدر من نسل الفحل الشهير «دارك آنجل».

وأعلن المدرب مصبح المهيري، أن الحصان غاب لفترة بسبب عدم وجود أشواط تناسبه على الأرضية العشبية، واستبشرنا خيراً بالشوط الأخير على الأرضية العشبية لمسافة 2400 متر وهي التي تناسبه، وبالفعل لم يخيب توقعاتنا وحقق فيها الفوز بجدارة.

وأكد المهيري، أن سباقات الكرنفال تعتبر مناسبة بالنسبة له، وخاصة على الأرضية العشبية، وأنهم سيحرصون على إشراكه في العام المقبل، متمنياً أن يحالفه الحظ والتوفيق فيها.

شهاب الجسمي : موانئ دبي العالمية تدعم سباقات الخيل

عبر شهاب الجسمي المدير التجاري لموانئ دبي العالمية، عن فخر الشركة بالإرتباط بالأحداث الرياضية و من ضمنها سباقات الخيل.

وأضاف قائلاً: إن موانئ دبي العالمية تستفيد من رعاية السباقات في علاقاتها المميزة مع العملاء والشركات العالمية.

كما أشاد بالعلاقات التي تربطهم مع مضمار «ميدان» واصفـا إياها بالقويـة والوثيقة . دبي – البيان الرياضي

ساتيش سيمار: «دولمن» رائع وحقق الفوز بمهارة

أشاد المدرب ساتيش سيمار بالأداء الرائع الذي قدمه البطل «دولمن» حامل لقب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر على الأرضية العشبية مؤكداً أن فوزه جاء بمهارة الفارس ريتشارد مولن الذي تمكن من تخطي منافسيه للفوز باللقب الأول له في ميدان.

وقال: إن المسافة كانت مناسبة ولذلك لم يجد عائقاً أمامه في انتزاع اللقب، وإنه كان متفائلاً بفوزه قياساً على تدريباته الأخيرة قبل السباق.

وأعرب المدرب ساتيش عن سعادته بالفوز الخاطف الذي حققه البطل «إيمورتالايزد» في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر حيث خطف اللقب في الأمتار الأخيرة من الشوط.

وأضاف أن هذا الفوز لا يحققه سوى الفارس تاغ أوشي الذي يعرف خصائص ومؤهلات المهر .دبي - البيان الرياضي

الرايحي : الفارس سبب الخسارة

أعرب المدرب علي راشد الرايحي عن غضبه للخسارة التي تعرض لها «سيكريت» في الشوط الرابع بقيادة الفارس أوليفيه دوليز حيث كان متصدراً وقتها وظن أنه فائز بالشوط ولم ينتبه للخيل القادم بسرعة من الخلف بقيادة تاغ أوشي.

وقال الرايحي إنه كان يفترض فوزه باللقب بفارق 4 أطوال على أقل تقدير. دبي - البيان الرياضي