خليفة الخييلي يهدي «الريف العين» لقب «كأس المدربين»

المصدر: Ⅶ دبي- بهاء الدين عطا، و خالد المهيري- دبي - البيان الرياضي

أهدى الفارس خليفة الخييلي، إسطبلات «الريف العين» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، لقب «كأس المدربين» لمسافة 119 كم، في ختام موسم سباقات القدرة بمدينة دبي الدولية بسيح السلم، يوم أمس.

وتمكن الفارس خليفة الخييلي من تصدر المرحلة الرابعة الأخيرة من السباق لمسافة 18 كم «اللون الأبيض»، ممتطياً صهوة «جوروي اباريشن» لإسطبلات «الريف العين»، مسجلاً زمناً قدره 4.18.59 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس محمد عبيد الزيودي، ممتطياً صهوة «تيا دو مورتيير» لإسطبلات «المغاوير 2»، مسجلاً زمناً قدره 4.22.37 ساعات.

وحل في المركز الثالث الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، ممتطياً صهوة «ديدجيكو» لإسطبلات «ماس» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.26.57 ساعات.

تلته في المركز الرابع الفارسة ميثاء محمد القبيسي، ممتطية صهوة «شبمار فيكتور» لإسطبلات «البراري»، مسجلة زمناً قدره 4.38.57 ساعات.

وجاءت في المركز الخامس الفارسة الأرجنتينية ميلينا ميندز، على صهوة «يبلاراين بيبي» لإسطبلات «الريف عجبان»، مسجلة زمناً قدره 4.40.30 ساعات.

وجاء في المركز السادس عيسى الشاعر على صهوة «زاراغاتو» لإسطبلات «العاصفة 3»، مسجلاً زمناً قدره 4.40.46 ساعات.

وحل في المركز السابع راشد محمد البلوشي، على صهوة «بلودي ماري» لإسطبلات «إعمار»، مسجلاً زمناً قدره 4.40.54 ساعات.

تلاه في المركز الثامن الفارس الهندي روكشاد علم رحمان، ممتطياً صهوة «ريمار بنجامين» لإسطبلات «أ بي إتش» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.42.28 ساعات.

وحل في المركز التاسع الفارس الهندي برابت سينغ، على صهوة «اردور» لإسطبلات «ربدان» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.46.00 ساعات.

وجاء في المركز العاشر الفارس سيف جمعة بالجافلة، على صهوة «سايغو دي لوريك» لإسطبلات «العاصفة 3»، مسجلاً زمناً قدره 4.46.38 ساعات.

الكتبي يتصدر الأولى

تصدر الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي المرحلة الأولى للسباق، لمسافة 40 كم «اللون الأصفر»، ممتطياً صهوة «ديدجيكو» لإسطبلات «ماس» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.25.43 ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس محمد حمود الغيلاني، ممتطياً صهوة «فير بوم» لإسطبلات «المغاوير 1»، مسجلاً زمناً قدره 1.26.19 ساعة، وتلاه في المركز الثالث الفارس الهندي اندر سينغ، ممتطياً صهوة «إيكيجانو» لإسطبلات «تي إن تي» الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 1.26.36 ساعة.

وحل في المركز الرابع الفارس الهندي روكشاد علم رحمان، ممتطياً صهوة «ريمار بنجامين» لإسطبلات «أ بي إتش» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.26.42 ساعة.

وجاء في المركز الخامس الفارس حمد عمير الفلاسي، ممتطياً صهوة «علي» لإسطبلات «جميرا»، مسجلاً زمناً قدره 1.26.56 ساعة.

علم الرحمان يتزعم الثانية

تزعم الفارس الهندي روكشاد علم رحمان، المرحلة الثانية للسباق، لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، ممتطياً صهوة «ريمار بنجامين» لإسطبلات «أ بي إتش» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 2.43.42 ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس عبد العزيز المرزوقي، ممتطياً صهوة «بابيلون ليجند» لإسطبلات «المغاوير»، مسجلاً زمناً قدره 2.43.47 ساعة.

وتراجع من المركز الأول إلى الثالث الفارس سالم محمد الكتبي، ممتطياً صهوة «ديدجيكو» لإسطبلات «ماس» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 2.43.55 ساعة.

تلاه في المركز الرابع الفارس محمد حمود الغيلاني، ممتطياً صهوة «فير بوم» لإسطبلات «المغاوير 1»، مسجلاً زمناً قدره 2.43.58 ساعة.

وجاء في المركز الخامس الفارس خليفة محمد الخييلي، ممتطياً صهوة «جوروي اباريشن» لإسطبلات «الريف العين»، مسجلاً زمناً قدره 2.44.17 ساعة.

الزيودي ينتزع الثالثة

تصدر الفارس محمد عبيد الزيودي صدارة المرحلة الثالثة لمسافة 26 كم «اللون الأزرق»، ممتطياً صهوة «تيا دو مورتيير» لإسطبلات «المغاوير 2»، مسجلاً زمناً قدره 3.44.36 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس حمد عمير الفلاسي، ممتطياً صهوة «علي»لإسطبلات «جميرا»، مسجلاً زمناً قدره 3.44.51 ساعات.

تلاه في المركز الثالث الفارس خليفة محمد الخييلي، ممتطياً صهوة «جوروي اباريشن» لإسطبلات «الريف العين»، مسجلاً زمناً قدره 3.45.03 ساعات.

وتراجع الفارس الهندي روكشاد علم رحمان من المركز الأول إلى الرابع، ممتطياً صهوة «ريمار بنجامين» لإسطبلات «أ بي إتش» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 3.45.25 ساعات.

تلاه في المركز الخامس الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، ممتطياً صهوة «ديدجيكو» لإسطبلات «ماس» للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 3.46.34 ساعات.

الوصيف: السباق سريع والمرحلة الثانية الأصعب

أكد الفارس محمد عبيد محمد الزيودي من إسطبل «المغاوير 2»، والحائز على المركز الثاني، بأن السباق جاء سريعاً، خاصة في المرحلتين الثالثة والأخيرة.

وقال الزيودي إن المرحلة الثانية، تعتبر الأصعب، بسبب الغبار والحرارة والضغط النفسي، على عكس الأولى، التي كانت مناسبة، والجو خلالها معتدل ومناسب.

وأضاف قائلاً إن الثالثة جاءت سريعة، وكذلك الأخيرة، التي شهدت زيادة في معدلات السرعة.

وقال الزيودي إنه مع نهاية الموسم، سنبدأ الاستعدادات للمشاركات الخارجية، إذ سبق له هذا الموسم المشاركة في السعودية والبحرين، حيث كان ترتيبه الـ 12.

وأضاف قائلاً إن المرحلة الأخيرة جاءت مثيرة، وابتسم الحظ لإسطبلات «الريف العين»، حيث كان جوادهم هو الأفضل للفوز.

وتمنى الزيودي أن تتواصل إنجازات الإسطبل في الموسم المقبل، ويحقق نتائج مشرفة.

البطل: فخور باللقب وانتظروني الموسم المقبل

أهدى الفارس البطل خليفة الخييلي، لقب سباق «كأس المدربين»، إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، مشيداً بدعم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته لتحقيق اللقب.

كما أعرب الفارس خليفة الخييلي بطل سباق «كأس المدربين»، عن فخره وإعزازه بالفوز باللقب في ختام الموسم، مؤكداً في تصريح لـ «البيان الرياضي»، أن السباق جاء صعباً، ولم يكن سهلاً، خاصة المرحلة الثالثة، والتي شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وأضاف قائلاً، لقد وفقنا في المحافظة على الخيل ومخزون طاقته للمرحلة الأخيرة، والتي شهدت زيادة في السرعة.

وقال الخييلي إنه التزم بتعليمات المدرب، خاصة ما يتعلق بالسرعة والتبديل. وأضاف قائلاً إنه سيظل فخوراً وفرحاً بالفوز باللقب حتى بداية الموسم المقبل.

وقال إنه سبق له إحراز الفوز بالمركز الأول مرتين هذا الموسم، ويسعى للوجود ضمن مراكز الصدارة في الموسم المقبل، بإذن الله.

محمد العضب: نشكر فارس العرب وحمدان بن محمد للدعم اللا محدود

تقدم محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بالشكر الجزيل إلى فارس العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لدعم سموهما اللا محدود لإنجاح سباقات الموسم في سيح السلم.

كما أشاد عقب ختام السباق، بالتعاون الذي وجدوه كلجنة منظمة من كافة الإسطبلات، وكذلك مساهمتهم ومشاركتهم في إنجاح سباقات الموسم.

وقال العضب إن الأنظار ستتجه إلى الموسم الأوروبي، والذي يشتمل على بطولة العالم للشباب في إيطاليا، بالإضافة إلى سباقات استون بارك في إنجلترا . دبي - البيان الرياضي

عمير البلوشي: خطط كبيرة للبطل

عبّر المدرب عمير البلوشي عن سعادته البالغة بتحقيق إسطبلات «الريف العين»، لقب سباق «كأس المدربين».

وأضاف البلوشي، أن البطل «جوروي اباريشن» هو جديد، وأثبت وجوده خلال السباق، الذي شهد منافسة قوية مع كافة الإسطبلات المشاركة.

وأكد البلوشي أنه بناء على هذه النتيجة الإيجابية، سوف نعد خططاً كبيرة للبطل في الموسم المقبل. دبي- البيان الرياضي