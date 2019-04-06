«آر بي جرينيد» لرئيس الدولة يتوّج بلقب الصاروج

المصدر: العين- طلحة عبدالله

توّج الجواد «آر بي جرينيد»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بلقب الشوط السابع في سباق الصاروج، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1800م، على جائزة 70 ألف درهم.

وشهد الشوط تنافساً قوياً بين الخيول المتسابقة، قبل أن ينجح الجواد الفائز في حسم الأمور لمصلحته قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 2:08.14 دقيقة بفارق 3.25 أطوال عن صاحب المركز الثاني، الجواد «إيه إف الباهر» لخالد خليفة النابودة، وإشراف إرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشيه، وحلت ثالثاً الفرس «فاهيدا» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة أوليفيه دوليز.

وكان السباق قبل الأخير للمضمار العيناوي الذي جرى مساء، أول من أمس، تألف من 7 أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة عدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، على جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 490 ألف درهم، وحضر السباق وتوّج الفائزين كل من محمد راشد الناصري المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباقات بمضمار العين، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز، كما شهده جمهور حاشد من عشاق سباقات الخيل.

قمة الجيمي

انتزع الجواد «اتصالات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإشراف علي راشد الرايحي وقيادة فرناندو جار، لقب الشوط الثاني بسباق الجيمي للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1400 متر على جائزة مالية 70 ألف درهم، وبعد منافسة محتدمة نجح الجواد الفائز في تصدر السباق بجدارة قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:26.07 دقيقة.

كما خطف المهر «سفيان»، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإشراف محمد علي، وقيادة ريتشارد مولن، المركز الأول في سباق الهيلي بالشوط الرابع بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1600 متر، على جائزة مالية 70 ألف درهم، وقطع الفائز مسافة السباق في زمن قدره 1:52.53 دقيقة.

في حين، توّجت الفرس «رغيد الغربية» لسهيل المزروعي، وإشراف رضا بن عطية، وقيادة سيف البلوشي، بلقب الشوط الأول على كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1000 متر «تكافؤ»، وعلى جائزة مالية 70 ألف درهم، وبزمن قدره 1:07.36 دقيقة.

«جماهير» تتألق

تألقت الفرس «جماهير»، لحسن علي حسن مران الظاهري، وإشراف محمد سعيد الشامسي، وقيادة سيف البلوشي، وفازت بلقب الشوط الثالث على كأس الجاهلي، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1400 متر، على جائزة مالية 70 ألف درهم، بزمن قدره 1:39.27 دقيقة.

كما فاز المهر «إيه إف المتمن»، لخالد خليفة النابودة، وإشراف إرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشيه، بالمركز الأول في سباق المقام بالشوط الخامس، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة توليد الإمارات، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1800 متر، على جائزة مالية 70 ألف درهم، وقطع المهر الفائز مسافة السباق في زمن قدره 2:09.72 دقيقة.

حققت الفرس «زهانا»، لخالد خليفة النابودة، وإشراف إرنست أورتيل، وقيادة كونور بيسلي، لقب سباق القطارة بالشوط السادس لسباق الأفراس والمهرات، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1800 متر، على جائزة مالية 70 ألف درهم، وقطعت الفرس الفائزة مسابقة السباق في زمن قدره 2:09.76 دقيقة.