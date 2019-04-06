نادي أبوظبي للفروسية ينظم حفله الأخير اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يودع نادي أبوظبي للفروسية في السادسة من مساء اليوم موسمه بتنظيم الحفل الأخير الذي يحمل الرقم 15، ويتكون من 6 أشواط مخصصة للخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة باستثناء الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 89 خيلا، تتنافس على جوائز الحفل البالغ قيمتها 910 آلاف درهم.

والذي يتوقع أن يحظى بحضور جماهيري غفير من واقع النجاحات السابقة التي حققها المضمار العشبي إضافة إلى حرص عشاق الخيول على التواجد في وداع الموسم مع الفوز بجوائز الترشيحات القيمة المقدمة من النادي.

ويبرز في الحفل الشوط الثالث على لقب سباق واحة ليوا لمسافة 1400 متر بمشاركة 12 من نخبة الخيول القوية التي تسعى لمنصات التتويج وتشتعل المنافسة التي يبرز فيها خيول، «وديعة» الأعلى تصنيفا في الشوط و«آر بي تورش» و«أم أتش رحال»، «شرف الريف» و«ميرنا» وبقية الخيول التي تستهدف الفوز عبر قيادة أميز الفرسان.

وسيكون الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر على لقب الجولة الثالثة من التاج الثلاثي العربي بجوائز تبلغ قيمتها 300 ألف درهم بمشاركة 14 خيلاً، وسوف سيكون الصراع قوياً ومثيراً بين بطلة الجولة الأولى «لم تري» وبطل الجولة الثانية «حراب»، فيما يسعى «اوكتيف» لخطف لقب الجولة، وينافس أيضاً على اللقب «مرغم دبي» و«حكيمة مسقط».

ضربة البداية

وستكون بداية الحفل في الشوط الأول لسباق غنتوت، لمسافة 1600 متر علي جوائز تبلغ قيمتها 80 ألف درهم، وتشارك فيه 16 خيلاً، أبرزها «صمود»، و«رعد مسقط»، و«الحان الريف». فيما يشهد الشوط الثاني لسباق البينونة لمسافة 1400 متر وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الشوط 80 ألف درهم وتشارك فيه 16 خيلاً أبرزها «الشاهنية» و«مرايا» و«نزعة».

تنافس

يشهد الشوط الخامس تنافساً شرساً على لقب كأس الوثبة ستاليونز، المخصص لأصحاب الإسطبلات الخاصة، بجوائز تبلغ قيمتها 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وينافس على اللقب الذي تشارك فيه 16 خيلاً، أبرزها «داحس داعربي» و«ماكرة» و«نوف كي بي».

فيما سيكون التنافس حاضراً في الشوط السادس والأخير لمسافة 2200 متر، وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة على لقب البطين البالغ جائزته 80 ألف درهم، وتشارك فيه 16 خيلاً أبرزها «ايلاند ساوند» و«بيرفكت سينس» و«مستر بارما».