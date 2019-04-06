كأس المدربين تسدل الستار على موسم مدينة دبي الدولية للقدرة

المصدر: دبي- خالد المهيري

ينطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم، سباق كأس المدربين للقدرة لمسافة 119 كم، والذي يسدل من خلاله الستار على موسم السباقات في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة نخبة من الفرسان من مختلف الإسطبلات في الدولة.

وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل، وتمتد المرحلة الأولى إلى 40 كم «اللون الأصفر»، والمرحلة الثانية تبلغ مسافتها 35 كم «اللون الأحمر» ثم المرحلة الثالثة لمسافة 26 كم «اللون الأزرق» والمرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 18 كم «اللون الأبيض».

شروط السباق

ووضعت اللجنة المنظمة مجموعة من الشروط، أبرزها أن يكون عمر الخيول المشاركة 6 سنوات فما فوق، وألا يقل وزن الفارس المشارك عن 55 كغم، وسيكون الحد الأدنى للسرعة 14 كم في الساعة خلال السباق، كما يشترط ألا يزيد معدل ضربات القلب خلال عملية الفحص البيطري التي تعقب كل مرحلة على 64 نبضة في الدقيقة.

كما يمنع استخدام ﺍﻟﺴﻮﻁ والمهماز ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺟﺪاً، وفي حال لم يجتز الخيل ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺰﻣﻦ المحدد وسمح ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻣﺮﺓ أﺧﺮﻯ يجب ﺃﻥ يخرج ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ الخيل ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍلخروج ثم يعبر مجدداً ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻟﻪ ﺯﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ.

وسيتم ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ الجهاز الإلكتروني ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ لمراقبة ﻧﺒﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ وتحديد ﻣﻌﺪﻝ ﻧﺒﻀﺎﺕ ﻗﻠﺐ الخيل ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ المتبع، ويمنع ﻣﻨﻌﺎً ﺑﺎﺗﺎً ﺗﻘﺪيم جميع أﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺨﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ في ﺁﺧﺮ 2 كم وفي حال المخالفة سوف يتم استبعاد الفارس المخالف.

ترتيب

تعتبر الفارسة نسرين خسرو علي خالد من إسطبلات سيح السلم تحت إشراف المدرب سالم السبوسي، هي حاملة النسخة الماضية على صهوة الجواد «ستيل بيلي»، وأحرزت اللقب في زمن قدره 3.15.14 ساعات، واحتل المركز الثاني، الفارس عبد الله غانم المري، على صهوة الجواد «سيامب دي لا مالترون» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 3.15.16 ساعات.

وجاءت في المركز الثالث، الفارسة ميرة جاسم الأنصاري، ممتطية صهوة «أبو ساحب دجيفوي» لإسطبلات البوادي، مسجلة زمناً قدره 3.18.15 ساعات.