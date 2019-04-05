«اليزيه» و«هارتنل» يشاركان غداً في دونكاستر مايل بأستراليا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تلوح الفرصة أمام اثنين من أكثر خيول جودلفين المفضلة «اليزيه» و«هارتنل» لتعزيز مكانتهما ضمن أفضل الخيول الأسترالية بسباق دونكاستر مايل يوم غد في راندويك.

هذان الجوادان فائزان في سبعة من سباقات الفئة الأولى، ويشاركان في مضمارهما المفضل وعلى المستوى الأعلى.

وصل «هارتنل» إلى أستراليا في نهاية موسمه في عمر الثلاث سنوات في بريطانيا في أواخر 2014، وأثبت أنه جاهز لتقديم الأداء المطلوب في مشاركته المحلية الأولى حينما حل ثانياً بسباق شيبنغ نورتون ستيكس (ج1) بفارق نصف طول عن رفيقه في الإسطبل «كونتربيوتر».

حقق «هارتنل» الفوز 13 مرة (10 منها في سباقات مصنفة)، ولكن حلوله بالمركز الثاني بسباق كوكس بليت (ج1) خلف «وينكس» وحلوله بالمركز الثالث بسباق ملبورن كب (ج1) لمسافة 3200 متر خلف «برينس أوف بنزانس» يكشف الكثير عن قدرات الجواد بنفس المستوى الذي أظهره في الانتصارات التي حققها.

ابنة «سيبوي» تعد من بين الأفضل في البلاد في السباقات على مسافة حتى 1600 متر، وهي المسافة التي حققت فيها فوزين من الفئة الأولى، فيما كان فوزها الرفيع الآخر على مسافة 1400 متر بسباق فيوتشرتي ستيكس في كولفيلد في فبراير.