16 خيلاً تتنافس على لقب «جائزة زعبيل»

المصدر: دبي ـ خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، السباق الـ22 لمضمار «ميدان»، وهو السباق الحادي عشر المحلي قبل الأخير للمضمار العالمي، في أول تجربة عقب تمديد موسم السباقات الإماراتي خلال شهر أبريل الجاري. وتتألف الأمسية من 7 أشواط، يبلغ إجمالي جوائزها المالية مليوناً و335 ألف درهم، توزعت بين 3 رعاة هي «موانئ دبي العالمية»، «طيران الإمارات» و«مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول».

الشوط الرئيس

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس الرئيس «جائزة زعبيل» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي برعاية «طيران الإمارات» وجائزته 240 ألف درهم.

ويشارك في الشوط 16 خيلاً، أبرزها «رويال كروسيد»، «يا ليل»، «المرعب»، «جذور» و«مجيب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «فرجت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «يقين» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «أبوف آند بيوند» و«إنفنسيبل سترايك» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «سيلفر لوك» لمالكه افاز إسماعيلوف، «أجود» لنقابة بورسلي للسباقات، «هورنسبي» لماجد علي المرزوقي، ، «فيرناس» لأحمد غليطة المهيري، «بيلنجز جيت» لمحمد خليفة البسطي، و«سترونج كيميستري» لخليفة مطر النيادي.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «ميناء جبل علي» وجائزته 165 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «أنتيجوان روك» لصالح عمر علي بن حيدر، «أنتيمو» لماجد بن مصبح المهيري، «كاليفورنيا جمبو» للاتحاد للسباقات، «كومبليانس» لأبوظبي ريسنغ، «دريس كوت» لنقابة بل لاركسبور، «إمبريزون» لنقابة بورسلي للسباقات، «موجب» لمالكه أحمد السبوسي وأحمد بن طوق المري وبطي بن طوق المري، «بلايرايتر» لمحمد إبراهيم عبد المجيد، «رايت فلانك» للإمارات للسباقات الترفيهية، «شورت ديستانس» لسيد حشيش، «سورد أوف تروث» لنادي الشهامة للسباقات.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي» وجائزته 165 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «يجول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم، «الشهد» لصالح عمر علي بن حيدر، «بلوسوفرين» لفريق البيت متوحد، «كرينسبيل» لعبد العزيز خالد النوري، «دولمن» لعدنان خان، «جرسيان سبيريت» لأبوظبي ريسنغ، «هيوكليبوك» لبدر عبد الله إسماعيل المطوع، «كالامازو» و«كينجز شادو» لسيد حشيش، «كيلدير» لعلي صالح جويده، «لويال سولجر» لسلمان علي الصابري، «تابرناس» لعبد الله سعيد بن حزيم، «تريباليزم» لبطي أحمد راشد عبد الله الشامسي، «وينجز اوف جولد» لتيمول، «سلطانة» لإسماعيل محمد.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «الإمارات سكاي واردز» وجائزته 220 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً، أبرزها «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «تأمل» و«تشابه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «إجبار»، «روكيت باور»، و«بورتامنتو» لمحمد خليفة البسطي، «لانسكي» لفينكس للتهجين، «ريفلسكوب» لإسطبل هوت سكوت للسباقات، «وسيم» لإسماعيل محمد، «ميدلاندر» لعلي حداد، «هوتوتو» لباسل أحمد رامي شقفة، «أهلاً إماراتي» لنادي الشهامة للسباقات، «سيركيل دريم» لسيد حشيش، «تايم فلايز» لكريم محمد رمضان محمد الأعسر.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «كأس إليجانس سترتش - الحي الأول» لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول» وجائزته 170 ألف درهم، 14 خيلاً أبرزها «ثاقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «جندوجدو» لحمد راشد غدير، «تريدس مان» للإمارات للسباقات الترفيهية، «كوناني» لجالاكسي للسباقات، «ليتيجيشن» لإسطبل رمضان، «سبيرت اوف اسكوتلاند» و«جلوباليست» لنقابة بورسلي للسباقات، «جلوريوس بويت» لنقابة بلو لاركسبور، «كاراجنسكي» لناصر عسكر، «ميرز» لجمعة مبارك الجنيبي، «تايدس رايس» لمالكه الحارث حمد البادي، «إيمورتالايزد» لإمحمد محمد نجم، «تيلورز رو» لمصعب عبد القادر محمد الريس.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «جائزة كريستال لاجون - الحي الأول» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول» وجائزته 185 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً، أبرزها «بواسل» و«فاروق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «بوب ذا هود» لتتش جولد للسباقات، «افتتاح» لناصر عسكر، «بايرتس كوف» لحمد راشد غدير، «مزيد» لفريق البيت متوحد، «روي اوربيسون» و«زاجر» لمحمد خليفة البسطي، «جيرفيز» لجمعة مبارك الجنيبي، «سبيدي موف» لتتش جولد للسباقات وشين إيونج، «إكسترا لارج» لمالكه الراشد للسباقات.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع لمسافة 2400 متر على المضمار العشبي برعاية «الإمارات للشحن الجوي» وجائزته 190 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «ريو تيغري» و«دبلت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «كارينجتون» لسعود الرئيسي .

ومسعود محمد، «مقاتل» لمنصور المنصوري، «إيمبولي» لفالتاين بختياروف ويفجيني كابوشيف، «نبراس جالاكسي» لطارق سعيد حميد الطاير، «جالسبرج» و«سعادة» و«جافروش» لفريق البيت متوحد، «تريشرد تايمز» و«إرادتي» لنقابة بورسلي للسباقات، «هولد سواي» لعلي الشعفار وعبد الله الشعفار، «هايست ليفل» لأحمد راشد عبد الله سلطان الشامسي، «استكمال» للإمارات للسباقات الترفيهية، «جيمسيان» لمحمد خليفة البسطي، و«سينك ري» لنلسون سوامي.

266 ألف درهم جوائز ترشيحات الجمهور

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات ميدان جوائز مالية قيِّمة قدرها 266 ألفاً و865 درهماً لمسابقات ترشيحات الجمهور وتفاصيلها كالتالي:

ينال الفائز في المسابقة الكبرى للأشواط الستة مبلغ 26 ألفاً و865 درهماً. ويحصل من يرشح 5 خيول فائزة في 6 أشواط مبلغ 6 آلاف درهم.

وينال من يرشح 4 خيول فائزة مبلغ 4 آلاف درهم. ويحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة، مبلغ 10 آلاف درهم، فيما ينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى مبلغ 5 آلاف درهم.

وينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة مبلغ 30 ألف درهم. أما جائزة مسابقة الأشواط الثلاثية فتبلغ 168 ألف درهم. وتبلغ قيمة جائزة الترضية للأشواط الثلاثية 2000 درهم.

وتبلغ قيمة جائزة مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس 5 آلاف درهم. أما مسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير فتبلغ قيمتها 10 آلاف درهم.

الاشتراك في مسابقات الترشيحات مجاني وتوزع الاستمارات عند بوابات الدخول. على المشارك القيام بترشيح الخيول التي يتوقع فوزها في كل مسابقة على حدة مع فرصة الفوز بجوائز نقدية في كل أمسية سباق.

ترشيحات « البيان »

الشوط الثاني: كينجز شادو

الشوط الثالث: هاي أون لايف

الشوط الرابع: سيكريت تريد

الشوط الخامس: يقين

الشوط السادس: بايريتس كوف

الشوط السابع: مقاتل

ترشيحات الخبراء

الشوط الثاني: كينجز شادو

الشوط الثالث: ريفلسكوب

الشوط الرابع: غندو جدو

الشوط الخامس: رويال كروسيد

الشوط السادس: جيرفيس

الشوط السابع: جافروشي

ألف درهم جوائز ترشيحات الجمهور